A Revilla se le cae la baba con Griso y hace un traje al «pipiolo» Pedro Sánchez

Miguel Ángel Revilla visitó el 31 de enero Espejo Público para promocionar su nuevo libro Toda una vida, en el que repasa su trayectoria vital y política aprovechando que acaba de cumplir los 80 años. A pesar de la edad el líder del Partido Regionalista de Cantabria se presentará una vez más a las elecciones para presidir de nuevo su comunidad autónoma.

“Mi partido por unanimidad, menos una abstención, tomo la decisión [de que volviera a presentarse], ahora que hay un peligro de que VOX esté en el Gobierno con el PP, un partido que está en contra de la autonomía de Cantabria, que ha sido la lucha de mi vida. Ha sido una batalla increíble», justificó el político la decisión de volver a competir por la presidencia autonómica el próximo 28 de mayo de 2023.

En su conversación su Susanna Griso, a la que piropeó y calificó de «amiga» también pasó revista a la situación política actual. Incluida la obsesión de Pedro Sánchez por pasar a la historia:

“Es muy joven. A mí ya se me puede juzgar. Con 80 años se puede hacer un balance. Él es un pipiolo”.

Contra Podemos

Revilla también repasó la salud de la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos . “Pedro tiene que cargar con esta gente, por su ansia de poder. Por ello pactó con alguien que le quitaba el sueño y supongo que se lo quita», explicó. «A él le habría gustado hacer un pacto con Albert Rivera, pero él no quiso. Eso de que Pedro no se lo ofreció, es mentira», explicó.

Las medidas más polémicas de Unidas Podemos también estuvieron en el punto de mira del político, empezando por la Ley del Sí es Sí. «Es inadmisible meterse con los jueces. El conjunto de la magistratura es la garantía del país”, explicó. «Haber preguntado a un catedrático. Él te puede decir las consecuencias funestas de esta ley», añadió para luego poner el foco sobre la falta de preparación de los ministros de la parte morada del gobierno.

«Es gente poco preparada. Es gente que ha pasado de una manifestación en la Puerta del Sol a tocar el cielo. Yo cuando me metí en en política tenía 40 años y llevaba doce trabajando en un banco y dando clases en la universidad. Tenía experiencia de la vida».

Luego puso en su punto de mira a Ione Belarra por sus ataques a Juan Roig, presidente de Mercadona. «Esta señora no puede atacar a un señor que ha creado 100.000 empleos llamándole ‘despiadado capitalista’. ¿Cómo puede hablar así una ministra, alguien que está en el poder?», dijo indignado.

«A Yolanda Díaz no le gusta nada Podemos»

Por último, también habló de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. «No he estado nunca con Iglesias, Belarra o Irene Montero desde que están en el gobierno. Esta señora [Yolanda Díaz] me pidió una entrevista. Es muy simpática. Ella no está en los excesos de este grupo inexperto. Tiene oficio», aseguró sobre la lideresa de Sumar. También fue claro sobre la opinión de la gallega sobre la formación morada: «No creo que se les ocurra ir solos contra Yolanda Díaz y a Yolanda Díaz no le gusta nada Podemos». «Si les incluye [en su lista] será de forma camuflada», remató.