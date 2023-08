Isabel Rábago sentencia a la izquierda por el ‘destape’ de Amaral: “¿Dónde estaban las tetas cuando sacaron a 100 violadores a la calle?”

Para enmarcar.

La última ridiculez de la izquierda ha sido encumbrar a la cantante Eva Amaral por enseñar sus pechos en medio de un concierto.

La cantante, que se prestaba en el Sonorama Ribera, cantó su tema “Revolución” con el torso desnudo, y además, realizó un discurso en el que ‘reivindicaba’ el poder enseñar las tetas. Esta acción ha sido tomada por la izquierda mediática y política como un acto contestatario yo necesario para liberar a las mujeres de la supuesta opresión en la que viven.

Pero la acción no ha causado nada de gracia a Isabel Rábago, que se ha mostrado durísima con la enésima memez de los mal llamados progresistas. La tertuliana de El programa del verano ofreció su punto de vista sin guardarse nada:

“Yo me pregunto qué derecho ha ganado enseñando las tetas, yo no lo pillo. ¿Qué derecho hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas? Yo sigo teniendo los mismos derechos, las mismas obligaciones que un hombre y nada más. Si es una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que mujeres con una imagen pública como ella se hubieran sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido en los últimos años. Por ejemplo cuando le molestaba que las azafatas llevaran minifalda, cuando les molestaba que las chicas no podían salir excesivamente sexys en las campañas de publicidad o cuando se han sacado a más de 100 violadores a la calle. ¿Dónde estaba las tetas?¿Dónde estaba su reivindicación?. Me parecen chorradas”.

Rábago también atizó a los que repiten lo de que las tetas ‘os asustan’, recordando que en España existió el llamado El Destape, donde actrices como Ana Belén o María José Cantudo mostraron sus cuerpos desnudos como respuesta al fin de la censura franquista. Algo que destaca sí fue revolucionario.

“Luego dicen ‘os asustan las tetas’, “¿qué nos van a asustar las tetas si ya lo hizo Susana Estrada encima nada más salir de la dictadura?”.

Considera que la izquierda hace un “uso absurdo” de cualquier cosa para emplearla como un arma política. “No vienen a enseñar nada”.

Por último, ha considerado que si el destape de Amaral es en pro de aumentar sus ventas de discos, entonces “le aplaude” porque ha sido una buena acción publicitaria.

“Si lo ha hecho por vender discos, yo la aplaudo porque como estrategia de marketing, maravillosa”.

Ussía también atiza a la izquierda

El escritor Alfonso Ussía, considera que es “una tontería” que no es más que “sobreactuación y postureo. Como si los hombres, cantantes o no, para que no nos quiten la libertad, salimos a la calle en calzoncillos”.

“Su exhibición responde, quizá, más a la pérdida de popularidad y empaque musical, que a la lucha para defender la libertad de las mujeres, que hoy en día, son muchísimos más libres que los hombres”.

Y es que Ussía considera que por el contrario, el acto de mostrar las tetas en ese sentido es más bien “machista” y que responde a una “avanzada coquetería”.

“Si el pecho de una mujer es elegante, bonito, bien puesto y firme en su sostenimiento, mostrarlo nada tiene reivindicativo-social, y mucho de avanzada coquetería. Nada más machista que enseñar los pechos”.

Por último, Ussía alerta que la libertad que está en juego no es la de las mujeres sino la de todos los españoles, que dependemos de lo que decida un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, para saber qué va a pasar en el futuro político del país.