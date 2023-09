Ana Vázquez abofetea a Ábalos en directo: lo que decía de Bildu y Junts… y cómo fue su tremenda pataleta

Entre risitas pero Ana Vázquez se las soltó a Ábalos.

La diputada nacional del PP aguantó mientras su homólogo en el PSOE, José Luis Ábalos, entraba en directo desde las afueras del Congreso de los Diputados en el Todo es Mentira de este 27 de septiembre de 2023.

Como se pueden imaginar, el exministro contó ahí todo lo que ya se sabe. Lo de siempre. Una vez más. La misma retahíla de faltas contra el PP y Feijóo. La misma defensa absurda de por qué ahora amnistía sí y hace dos minutos no… Por qué los independentistas y filoetarras son ahora sus mejores amigos, etc.

Y Ana Vázquez aguantaba hasta que, al filo de la despedida, pidió paso la gallega. Y entonces comenzó el show. Arrancó explicando, entre comentarios amables Vázquez, que son compañeros ambos protagonistas en la comisión de Interior de la Cámara Baja. Ji, ji, ja, ja. Y que prepare Ábalos los mofletes porque vienen las bofetadas:

Ana Vázquez : «Yo el primer día en la Comisión de Interior ya tuve que salir defendiéndole a él… Yo te he escuchado muchas veces hablar de Junts y de Bildu, y ahora va a ser muy difícil que tengáis que tragar ahora con lo que yo te he oído decir a ti muchas veces de Bildu y de Junts».

Del tirón terminó Ana Vázquez por contar aquella tremenda pataleta por la que el entonces ministro la bloqueó en redes sociales.

Ana Vázquez: «Risto, ¿sabes que me bloqueó en Twitter? ¿Y sabes quién nos pidió ese día que dejáramos a Ábalos en paz? ¡Feijóo! Ábalos esos meses llevaba una reputación que estaba en la prensa, y nosotros nos hacíamos eco de la prensa…»

Ábalos: «Yo recuerdo que me dijo Ana, ‘bueno ya no eres ministro, ya no me voy a meter contigo’. Es muy dura Ana…»