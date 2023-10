Cuatro bodas y media: la ajetreadísima vida sentimental de Karina, ahora concursante estrella en GHVIP8

Karina, a sus 76 años, se ha convertido en la concursante estrella de la recién estrenada octava edición de Gran Hermano VIP. La cantante lleva, con su altibajos, bajo el foco desde hace más de seis década cuando debutó en la música siendo tan sólo una adolescente. Más allá de su carrera discográfica y como actriz de cine y de teatro la jienense lleva también años siendo una de las protagonistas más controvertidas de la prensa del corazón en nuestro país. La artista ha alcanzado una cifra de cinco bodas, un número poco habitual en nuestro país. «Me casado cuatro veces, pero sólo dos han sido válidas», asegura en una entrevista con Lecturas en 2013. ¿Cómo fueron esas bodas que la pusieron en el punto de mira del papel couché? ¿Y como eran sus maridos?

1.- Tony Luz

El compositor era compañero profesional de Maribel Llaudes, nombre real de la cantante, y formó parte de uno de los conjuntos pop del momento Los Pekenikes. Cuando Karina comenzaba su trayectoria hizo una gira con ellos y se hizo amiga de Tony. Él compuso algunos de los éxitos más recordados de la artista como El baúl de los recuerdos o En un mundo nuevo, canción con la que representó a España en Eurovisión quedando en segundo lugar. La amistad fue evolucionando en un noviazgo a la antigua que culminó en boda en 1973. En plena ola de la fama el enlace, por la iglesia y en Illescas (Toledo), se convirtió en portada obligatoria de las revistas del corazón. La cosa se quedó en debut, homenaje y despedida. El matrimonio se rompió a los cinco meses, aunque no se hizo público hasta 1975.

Para el momento un matrimonio tan corto era más que llamativo y la separación se convirtió en un tema favorito de la prensa rosa. Máximo cuando se supo que Karina compartía su vida con un cantautor con el que, además, dio un giro a su trayectoria musical que ni crítica ni público quisieron entender. Así las cosas, Karina peleó por obtener la nulidad matrimonial para poder volver a casarse. Claro que, cuando la obtuvo, ya había roto con su nueva pareja, pero no tardó en reincidir en el amor.

Sobre los motivos de la ruptura, la artista aseguró en sus memorias que confundieron los sentimientos mezclando amistad con amor. Además, contó que había ido virgen al matrimonio y se llevó una decepción la noche de bodas. «Tanto esperar y ¿el sexo era eso?», reflexionaba la andaluza.

2.- Carlos Manuel Díaz

En los primeros años 80 Karina se centró en su carrera como actriz y debutó en el teatro con el musical Locos por la democracia. Un texto ultraconservador firmado por Antonio D. Olano. En él conoció al que sería su siguiente marido, el actor Carlos Manuel Díaz. Con él cumplió su sueño de ser madre. En 1982 tuvo a su hija Azahara. Unidos desde 1981, se divorciaron en 1987. Desde entonces han mantenido su amistad, hasta tal punto que el actor es su defensor en Gran Hermano VIP.

Carlos Manuel Díaz, granadino, es un habitual de las series televisivas y se le ha visto en producciones como Yo soy bea, La que se avecina, Tierra de lobos o El comisario. Antes de la entrada de su ex la casa de Guadalix de la Sierra, Díaz anunció que tenía un proyecto teatral con Karina que hizo que se hablara de nuevo de una reconciliación entre ellos.

3.- Con Juan Miguel. Su primera boda exótica

En 1988 la cantante sorprendió a propios y extraños al aparecer en una revista, previo cobro de exclusiva, casándose por el rito hawaino en Tahití. El novio era Juan Miguel un peluquero alicantino más joven que la cantante que lucía como una versión levantina de Freddy Mercury. La boda se convirtió en uno de los asuntos más comentado gracias a las fotos que mostraban a Karina y su nuevo marido rodeados de plumas. Algo debió olerse la cantante. Como no supo leer los mensajes del universo se instaló en Alicante con él y juntos tendrían una hija, Rocío, nacida en 1989.

A principios de los 90 llegó la separación que hizo que ambos se dijeran de todo por platós y revistas. Una historia, la de su matrimonio fallido, que cada cierto tiempo volvía a la actualidad, coincidiendo con el ingreso del peluquero a algún reality como en Hotel Glam, que este año celebra su vigésimo aniversario, o en Supervivientes.

“Juan Miguel siempre me ha tachado de mala madre, pero es que no me dio tiempo a ser mejor. Fue él quien no me dejó hacerlo mejor. He hecho todo lo que me han dejado hacer. Por eso nunca he entendido por qué me quiso quitar a Rocío, quizás sea porque él es el poderoso, económicamente hablando, y yo sea la perdedora”, declaró Karina en 2017 en Sálvame.

4.- ¿Boda con Domingo Terroba?

En 1996 Karina volvió a las huestes rosáceas con nuevo novio. Un joven que atendía al nombre de Domingo Terroba. Anunciaron boda y se hincharon a hacer exclusivas. Habituales de los platós televisivos, Karina mostró una cara menos dulce y aniñada de lo que solía y épico fue su enfrentamiento con Jesús Mariñas en Tómbola que acabó con la artista hecha un mar de lágrimas. Llegaron a anunciar boda y en un viaje a los países nórdicos se habló de una ceremonia vikinga. Nunca se llegó a aclarar del todo si se casaron o no. Según algunos periodistas se hizo el paripé pero no se pusieron de acuerdo con las revistas para su venta. Según otros fue Karina quien decidió no entrar al juego. Según la cantante, pues depende de la declaración a que la que uno quiera remitirse.

Terroba, a partir de 1997, tras su ruptura, se convirtió en la peor pesadilla de la cantante. Durante años se fueron poniendo como trapos por los platós previo pago de su importe. Mientras, Domingo confesaba en Abierto al anochecer, para sorpresa de nadie que era homosexual y que todo había sido un montaje para sacar dinero. Domingo vive hoy en Escocia y escribe novelas de misterio. En cuento a Karina, llegó a declarar «no quiero saber nada de él, sólo que esté lejos y no se acuerde de mí. Te aseguro que me hizo mucho daño con esa forma de hablar que tenía contra mí que parecía sentenciar cátedra».

5.- Miguel León

Mientras su penúltimo fracaso sentimental la convertía en protagonista de la crónica rosa, Karina conoció de nuevo el amor con un atractivo hombre maduro de pelo cano que respondía al nombre de Miguel León. Una relación mucho más reposada. Con él inauguró el siglo XXI casándose el 28 de enero de 2000 en Galicia. Como la cabra tira al monte la boda fue, nuevamente, por un rito exótico. En este caso, por el celta y tampoco fue un matrimonio legal. La pareja se rompió en 2002. Eso sí, sin la escandalera mediática de otras ocasiones.