Tremendo enganchón en directo con Josué Cárdenas dejando KO al socialista de panfleto Carmelo Encinas: «¡Te compro unas gafas!»

Se veía venir el desastre. Eso es lo que tuvo que pensar el tertuliano profesional, Carmelo Encinas, este martes 31 de octubre de 2023 en Telemadrid.

Y eso que no son pocas las veces en las que a este tertuliano le ponen en su sitio en algún debate. Hasta pareciera que le gusta.

Fue en el espacio Buenos Días de Telemadrid donde coincidió Encinas por primera vez con Josué Cárdenas, presentador y reportero de Periodista Digital, y todo hacía indicar que le tenía ganas desde hace tiempo. Por suerte, el joven periodista culminó una gran faena toreando de lo lindo al experimentadísimo tertuliano que quedó para el arrastre.

Josué Cárdenas: «Nuestro compañero Carmelo no ve la ruptura de España, yo me comprometo a comprarle unas gafas bien graduadas. Mira de qué manera lo vas a ver: Sánchez se tiene que sacar la palabra España de la boca, porque la maltrata y la pisotea. Si José Bretón habla de huérfanos nos daría rabia; si Otegi habla de víctimas del terrorismo nos duele en el alma; si El Chicle hablase de mujeres, nos duele; si Sánchez habla sobre España, también, porque no tiene ningún tapujo. Es el mismo que nos decía que no nos iba a vender y que los indultos bajo ninguna manera…»

Carmelo Encinas: Salte un poco de los lugares comunes, ¡haz un esfuerzo! Salte del panfleto un poco, por favor».

Josué Cárdenas: En el panfleto estás tú, Carmelo, defendiendo ciertas posiciones. Yo soy periodista de Periodista Digital y el panfleto es el que nos están vendiendo cuando decís que la convivencia va mejor cuando Sánchez gobierna, porque no es verdad. Es muy fácil decir a la gente que se calle y no haga mucho ruido, pero los 100.000 españoles que hemos ido a Colón ya no queremos estar calladitos».

Carmelo Encinas: «Pues habla pero haz un análisis político, no me sueltes un panfleto».

Josué Cárdenas: «Estoy haciendo el análisis de la calle, aunque tú le quieras quitar importancia a la amnistía, la tiene y mucha».

Carmelo Encinas: «Yo no le quiero quitar importancia a nada sino dársela a otras que no se le está dando. Y no vengas a manipular mis palabras porque ya soy nmuy mayor para que vengas a eso. Estás aquí haciendo un panfleto pro VOX».

Josué Cárdenas: «¡Y tú un panfleto prosocialista!»