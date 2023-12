Roban a una reportera de Espejo Público ¡y solo llaman a «tener cuidado»!

Susto en directo.

Un equipo del programa ‘Espejo Público’ fue atacado mientras realizaban una cobertura en el centro de Madrid.

Un inmigrante atacó a Marta Manzano, la reportera de Antena 3, para intentar robarla mientras hacía su trabajo. Afortunadamente, los hechos fueron captados por la cámara.

En la secuencia se aprecia a la reportera del programa llamando la atención del hombre en la entrada de una estación del Metro de la capital. «¡Eh, eh!, ¡Qué haces!» le espetó al tiempo que se aprecia al hombre hurgando en una mochila que pertenece al equipo de Espejo Público. Al verse atrapado, el hombre sale del lugar, mientras encara y amenaza a Manzano que pedía que llamaran a la policía.

«No esperábamos que este chico viniera hacia nosotras, estábamos mi compañera Laura, la cámara, y yo, nos pidió la acreditación de periodistas y le dijimos que no la teníamos porque eso solo lo puede solicitar la Policía en un momento dado y él siguió pidiéndonos más cosas para que sacásemos la cartera.

Como vio que no íbamos a ceder a ello, entonces empezó a tocar la cámara, empujó a mi compañera, y ahí fue donde intenté pedir auxilio fuera para ver si alguien nos podía ayudar porque había varios testigos pero nadie estaba haciendo nada. En ese momento entré y vi cómo estaba robando cosas de la mochila de los directos y tiró muchas cosas al suelo, baterías, cosas de valor y me fui a hacia él y fue donde me dije ‘¿qué estoy haciendo?’ porque no sé qué me puede hacer a mi y fue ahí dónde empujó y ya dije ‘vamos a mantener la calma’ porque no sé qué puede suceder».