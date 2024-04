Ángel Expósito y María Jamardo enmudecen a un tertuliano progre por defender la escandalosa agencia de colocación de Sánchez embarrando a Ayuso

Un gobierno gigantesco con un elevadísimo número de asesores y altos cargos a imagen y semejanza de Pedro Sánchez.

La cifra es escandalosa. 1.600 colocados a dedo: 757 altos cargos y 869 asesores que se llevan más de 130 millones de euros del erario público. El último ‘dedazo’, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno que ha fichado por el Teatro Real.

El asunto se trasladó a la mesa de debate de ‘En boca de todos’ este 1 de abril de 2024, donde los periodistas Ángel Expósito y María Jamardo narraron el escándalo mayúsculo jamás visto en otro Ejecutivo.

Para justificar este descaro, Alan Barroso metió de por medio a Isabel Díaz Ayuso:

María Jamardo, periodista de El Debate, frenó en seco al activista político explicando la desproporción de comparar el Gobierno central con cualquier otra comunidad:

“Una cosa es toda la estructura del Gobierno y otra cosa, es toda la estructura que depende de él, presidencia. Eso es presidencia de él. No hemos sumado el resto de ministerios y tú me estás sumando toda la Comunidad de Madrid o Galicia o Cataluña o Euskadi. Yo creo que, desde luego, no se puede hablar de colocación cuando son los de más y de confianza, de cargos de confianza cuando es uno el que gana más de tres veces el salario mínimo interprofesional asesorando, por ejemplo, a formaciones en comunidades autónomas. Yo creo que es que aquí hay una vara de medir doble que siempre nos parece muy generosa cuando son los demás y que nos parece la necesaria y la imprescindible cuando es propia y siempre tratamos de comparar cosas que son desiguales, o sea, churras con merinas. Mira, la estructura de este Estado, más allá de todo lo que se ha despilfarrado en viajes sin justificar, en viajes personales, en vacaciones de amigos en enclaves oficiales del presidente del Gobierno, en gastos de representación que todavía no se sabe por qué han incorporado a la mujer del presidente del Gobierno en viajes internacionales, por no hablar de la deuda condonada a Cataluña, de todos los pactos con el separatismo y demás. Esto es un gobierno mastodóntico, creado a obra y semejanza de quien lo dirige y todo el mundo y con sus mismos criterios. Y como hay que hacer mucha propaganda para tapar mucha porquería, hay que contratar a mucha gente, hay que generar mucha información, hay que mandar muchos comunicados a los periodistas de cabecera y a todo lo que rodea a un presidente del Gobierno que no es capaz de defender ni un solo proyecto que tenga que ver con los españoles o que sea por y para los españoles. Entonces, es inadmisible que haya gente que diga que esto es comparable con cualquier otra cosa que se pueda ver y que pretenda criticar a quienes usan las facultades y las competencias que tienen para designar cargos de confianza para la gestión de sus administraciones con esto que son 1.600 asesores. Es que no olvidemos la proporción”.