Carlos Cuesta ‘golpea’ a dos periodistas ‘progres’ por cargar contra Carvajal: «¿Tenía que sonreír a Sánchez?»

El triunfo de España no ha hecho feliz a algunos españoles.

En el programa ‘La mirada crítica’ de Telecinco, analizaban la celebración de la Selección Nacional y sus encuentros con el rey de España y con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ante el ‘feo’ de Daniel Carvajal.

Uno de los que quieren empañar el triunfo, siguiendo con el relato de la izquierda, ha sido el tertuliano Javier Casqueiro, periodista de El País, que aseguró que no le gustó la celebración y que se había ‘escorado’ la celebración a tal punto que parecía un acto político.

“No me gustó lo que pasó ayer. No me gustó la celebración, me pareció desafortunado algunas de las intervenciones que vi. Parecía un acto del Partido Popular de Madrid”.

Ante este exabrupto, todos en la mesa exclamaron “madre mía, Casqueiro”, para retratar al colaborador.

Luego fue el turno del periodista Carlos Cuesta, que en su turno de palabra dejó claro la razón por la cual el defensa de la Selección no saludó efusivamente al presidente:

“Mientras el Rey representa a España, Sánchez pacta con los que quieren romper el país. Tu como persona no te puedes abstraer de lo que estás pensando. Se están mostrando naturales. ¿Tienes que ir a Moncloa a hacer el qué? A decir ‘soy un siervo, un esclavo, un servidor’. Fue, le dio la mano, cumplió con el trámite y se acabó”.

Cuesta incidió en que quien ha levantado muros entre españoles con su discurso guerracivilista es el líder del PSOE. “A los que piensan como Carvajal, Sánchez les ha llamado fachas, que siembran el odio, y ¿tienes que ir a plantarle una sonrisa?”.

“Hay algo que me preocupa. En esa celebración no hubo ni un solo mensaje político. Y que si tu celebras España y dices ‘soy español, y me siento español, y estoy orgulloso’, tu lo identificas con un mensaje político. Entonces, significa que eso de la fachosfera, no es fachosfera, es españosfera. Todo el que defiende la Constitución, la Transición, la unidad que tenemos, tu consideras que cuando lo reivindicas, rompe la diversidad. Pues no, la diversidad está en esos valores no en los que defiende ese señor, por llamarle algo, que es Arnaldo Otegi”.

Por su parte, María Claver le recriminó a Casqueiro que dijera que “todo lo que se dijo durante la celebración como ‘Gibraltar español’, está mal. Vamos a dejar ya la censura”, afirmó.

Para completar el cuadro, la tertuliana Pilar Santos sacó a cuenta de nada a Alvise Pérez para relacionarlo con el jugador. A la pregunta de a qué venía que sacara al líder de Se acabó la fiesta, respondió que “su simpatía va por ahí”.

En lo que sí estuvieron de acuerdo los participantes de la mesa es en los patéticos ataques que han sufrido en sus pueblos los futbolistas vascos, como Oyarzabal y Merino, que formaron parte del combinado nacional.

En el pueblo de Elorrio, colocaron un cartel con la frase “No a la aceptación de la Selección Española”, al tiempo que la acompañaron con pintas citando a los futbolistas, junto a una esvástica tachada y la palabra ‘traidores’.