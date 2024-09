Antonio Naranjo no traga con el “impresentable” silencio de Pedro Sánchez: “¡Es un ratero!”

Durísimo.

El periodista Antonio Naranjo ha reflexionado sobre el caso Begoña y sobre la declaración del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, frente al juez Juan Carlos Peinado, que dirige la causa que investiga a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Considera que aquellos que critican al magistrado por sus diligencias son aquellos que compran el discurso de Moncloa. “Es lo que dicen los que no quieren meterse en el fondo del asunto”. Y es que en su participación en Boca de Todos, criticaban que le hubiesen preguntado al líder del PSEO si estaba casado con Begoña Gómez. En la mesa afirmaron que la pregunta era innecesaria y que no aportaba nada.

Aunque indica que esa pregunta «le daba igual», lo que no le daba lo mismo era el hecho de que Sánchez guarde silencio y no aclare el asunto. Naranjo considera que el presidente debería dar explicaciones tanto al juez como a los ciudadanos. Más, porque ha dicho en varias ocasiones que no hay nada que ocultar. Sin embargo esto no ha ocurrido. De hecho, en su ‘cara a cara’ con el magistrado se acogió a su derecho de no responder a las preguntas. “De una manera decente, acorde con el derecho, con las costumbres democráticas y con el Estado derecho, el presidente tiene que dar explicaciones”.

Estima que es inaceptable la campaña de acoso y derribo dirigida desde Moncloa y Ferraz e impulsada por las terminales mediáticas del poder contra el Juez de Instrucción, que simplemente está haciendo su trabajo.

“Me parece inaceptable las coacciones del Poder Político hacia un pobre Juez de Instrucción humilde que intenta hacer su trabajo. Y me parece impresentable que el presidente de Gobierno se comporte como un ratero que lo único que hace es acogerse a la dispensa para no dar explicaciones ni al juez, ni al Parlamento, ni a la prensa – salvo a aquella a que le hace entrevistas con final feliz-, ni a los ciudadanos”.

Por todo esto, afirma que es muy grave que el líder del PSOE haya permitido o haya convertido Moncloa en una ‘despacho’ para que su pareja haga negocios.

“Si alguien cree que el problema es el juez o los cuatro matados que había en la puerta con una pancarta, perfecto. A mí lo que me parece gravísimo es que el presidente de Gobierno haya permitido o haya convertido la Moncloa en una oficina para su mujer”.