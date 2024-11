El presidente de RTVE creó la polémica entre Broncano y Pablo Motos: “Hay que desgastarle como sea”

Lo de la RTVE sanchista es vergonzoso.

El presidente de la televisión pública José Pablo López ha sido la ‘mente maestra’ tras la última embestida del presentador David Broncano contra Pablo Motos.

De acuerdo a una información publicada por Libertad Digital, fuentes internas señalan a López como el artífice del episodio en el que el presentador de ‘La Revuelta’ acusaba a su homólogo por haber impedido la entrevista a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP.

De acuerdo a la publicación, el elegido por Pedro Sánchez para reformar la Corporación a la medida del autócrata, le habría trasladado a Broncano que «había que desgastar como sea» al presentador de ‘El hormiguero’. Luego de esta orden, se produjo la falsa acusación del presentador de TVE que pese a decir que no podían hacer la entrevista, sí que la realizó pero no se trasmitió ese día porque el piloto tenía un acuerdo de primicia con Antena 3.

De hecho, nadie de la Corporación se puso en contacto con la cadena privada para encontrar alguna solución. En este sentido, Motos en su respuesta a las acusaciones de Broncano incidió en que podrían haber “otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió”.

El propio López desveló que estuvo detrás de la contratación del millonario fichaje del presentador por TVE: “es más, yo lo propuse, lo confieso”.

La entrevista a Jorge Martín

“Iba a venir. De hecho, está aquí abajo, y, como un rato antes, nos han dicho que en El Hormiguero se habían enterado de que Jorge Martín venía primero aquí. Como no quieren que nadie vaya antes aquí que allí, han movido sus hilos. Ellos tienen formas de presionar en estas cosas, y nos ha dicho Jorge que no podía hacer el programa porque, si no, pasarían algunas cosas”, afirmó Broncano al inicio de su programa, el pasado jueves. Luego de esto, el programa trasmitió imágenes de las berreas del ciervo.

Como no podía ser de otra forma, la polémica estalló y las redes se incendiaron con opiniones de todo tipo, especialmente criticando a Pablo Motos.

Pocos días después, el presentador de Antena 3 ofreció su versión sin morderse la lengua y aclaró los hechos, dejando mal parado a su homólogo de la pública:

“En El Hormiguero, como llevamos haciendo desde hace 19 años, planificamos con mucha antelación a los invitados porque queremos ofrecer el mejor programa. La entrevista con Jorge Martín estaba cerrada y pactada desde el 29 de octubre y el compromiso de su equipo era de que la primera entrevista iba a ser para El Hormiguero”.

Motos criticó que el asunto se convirtiese en una “cuestión de Estado” y se le diese un lugar relevante en los telediarios y programas de la televisión pública. También desveló que nadie de la Corporación se puso en contacto con ellos para aclarar el asunto.