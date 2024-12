Joaquín Leguina sentencia a Pedro Sánchez y su cónclave personalista: “Es una vergüenza”

El ex dirigente del PSOE, Joaquín Leguina ha reflexionado sobre el 41º Congreso Federal del PSOE en el que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se dio un baño de masas con sus fieles seguidores pese a todos los escándalos que le rodean.

Fiel a su estilo crítico, el expresidente de la Comunidad de Madrid sintetiza el esperpento socialista montado este fin de semana en Sevilla como una “vergüenza”.

Incide en que no tiene ningún tipo de conexión con la directiva del partido socialista que se dedica a aplaudir al presidente de Gobierno pese a todos los disparates que realice para congraciarse con él. También resalta la falta de autocrítica y el tono autoritario y personalista del evento, que obvió todos los casos de corrupción e incluso, hubo espacio para reivindicar los malos manejos, como con el caso de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán.

“Yo me reconozco en muchos socialistas pero con la dirección de este partido no me reconozco, es evidente”.