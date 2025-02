Los 10 presentadores de noticias más importantes de la Historia de la Televisión

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las redes sociales y las aplicaciones móviles parecen dominar el consumo de información, la televisión sigue siendo un pilar fundamental en la formación de la opinión pública.

Los presentadores de noticias, esos rostros familiares que nos acompañan cada noche en nuestros salones, han jugado un papel crucial en la manera en que entendemos el mundo que nos rodea.

Hoy nos sumergimos en la historia de la televisión para recordar a los 10 presentadores más influyentes de todos los tiempos, aquellos que no solo informaron, sino que también inspiraron y, en ocasiones, cambiaron el curso de la historia.

On this day in 1981, CBS Evening News anchor Walter Cronkite signed off with his trademark "And that's the way it is," for the final time. He had served as anchorman for the CBS Evening News for 19 years, from 1962 to 1981. pic.twitter.com/bNAkFrqcvE

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 6, 2024