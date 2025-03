Macarena Olona incendia el plató de Cuatro con una bronca tremenda con Marta Jaenes: “Matáis a las mujeres”

Segunda participación de Macarena Olona en el programa ‘En boca de todos’ y nuevo encontronazo con una de las tertulianas de Pedro Sánchez.

La exdiputada, fiel a su estilo, no se ha cortado ni un poco al momento de criticar y retratar la hipocresía de la izquierda con el feminismo y le ha soltado todo en la cara a la subdirectora de Infolibre, Marta Jaenes, y al expodemita Ramón Espinar.

Eso sí, antes se acordó de Sarah Santaolla con quien tuvo un tremendo rifirrafe hace unos días pero que en esta ocasión no estuvo en el plató, aunque suele estar a diario. Pese a ello, le envió un ‘recado’: “Un saludito para Sarah, la preparada, que no está aquí con nosotros”.

Esta vez, el tenso momento se vio cuando en el programa hablaban del caso Koldo, y las confesiones de Jésica. El tema sin embargo puso de manifiesto la hipocresía de la izquierda con el feminismo y las nefastas consecuencias que ha tenido, como el aumento de crímenes de género y reducciones de pena a violadores y agresores sexuales.

Macarena Olona (M.O.): La violencia no tiene género y tu eres una colaboracionistas con quienes sueltan violadores a la calle, más de mil a la fecha, promoviendo una ideología que no es feminismo es hembrismo y diciendo que en España existe una ‘cultura de la violación’, como es tu compañero de la derecha cuando dice que en los hombres existe una cultura de la agresión.

Marta Jaenes (M.J.): La violencia tiene género y se llama violencia machista.

M.O.: Estáis infectadas por el virus de la ideología que mata a mujeres y las deja abandonadas.

M.J.: Eres una negacionista y eso cuesta vidas.

M.O.: A diferencia de ti, que mientras ponen puntos violeta y lo apoyas, lo que hacéis es pasar del ‘Yo sí te creo hermana’ al ‘no era para tanto, hermana’, cuando los abusos lo cometen los machos alfa de esa banda, manada de depredadores sexuales, que todos sabíais, Ramón, que estaban en Podemos-Sumar. Los mismos que llamáis negacionistas a los que pedimos que se aplique el sentido común, que se esté al lado de las mujeres con medidas efectivas carentes de ideología. Matáis a las mujeres.

M.J.: La violencia machista existe. E laño pasado 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas simplemente por el hecho de ser mujeres. Hay leyes que luchan contra esto. La ley del ‘sí es sí’ ha garantizado derechos para las mujeres. Basta ya de negacionismo.

M.O.: Eres una ignorante. Me puedes llamar negacionista, me puedes llamar fascista pero la realidad es que el promedio anual de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no ha disminuido sustancialmente desde que habéis impuesto una legislación que criminaliza a la mitad de la población española por razón de su sexo. La violencia no está en el ADN masculino. Y por supuesto, en ocasiones existe machismo como factores multiculturales.