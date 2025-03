Ana Rosa sentencia a Pedro Sánchez por las cuentas prorrogadas: “O Presupuestos o elecciones”

Durísima.

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al previsible atropello constitucional del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar -otro año más- los Presupuestos Generales del Estado. La excusa esgrimida de Moncloa es que como las cuentas no serían aprobadas, no hay ‘necesidad’ de discutir las cuentas en la Cámara baja.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha empleado metáforas futbolísticas para retratar el nuevo ‘cambio de opinión’ del líder del PSOE:

“Sánchez dijo que iba a sudar la camiseta pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar las cuentas porque sabe que perdería en los penaltis y prefiere ir de prórroga a prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el Gobierno con más prórrogas en la historia”.

Ha incidido en que presentar las cuentas del Estado de cara al Ejercicio siguiente es un mandato constitucional. Además, destaca el hecho de que esos Presupuestos se han quedado completamente desfasados.

“El artículo 134.3 de la Constitución dice que ‘los Presupuestos deben presentarse ante el Congreso tres meses antes de la expiración de los del año anterior’. Teniendo en cuenta que los Presupuestos se confeccionaron en 2022, estas cuentas ya no sirven. España ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy mismo, Bruselas ha pedido a los europeos que guardemos suministros para 72 horas, ante un posible conflicto bélico”.

Además, ha retratado a Sánchez con sus palabras sobre los gobiernos que no logran aprobar las cuentas del Estado. Hace unos años, consideraba que los Ejecutivos que presentaba este problema eran inútiles y solo les quedaba una salida: convocar elecciones.

“El 17 de febrero de 2018, Sánchez dijo ‘un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina’. Al mes siguiente insistió ‘o Presupuestos o elecciones’. España no puede seguir paralizada. En 2019, tras el no de Esquerra Republicana a sus cuentas, convocó a elecciones y dijo, ‘llámeme clásico pero sin Presupuestos no se puede gobernar’. ¿De dónde saldrá el dinero para la Defensa sin los Presupuestos?”.

Ha recordado que el Gobierno Sánchez tiene tres frentes abiertos dentro del Consejo de Ministros: los Presupuestos, el incremento del gasto en Defensa y la tributación del salario mínimo que va a acabar en los tribunales.

Por último, Ana Rosa hizo mención a la campaña protagonizada por los ministros del gabinete de Sánchez, apagando las luces de sus despachos que ha definido como un acto “simbólico” de un Ejecutivo que se queda sin ideas.