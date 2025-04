La sorprendente revelación de Beatriz de Vicente a la polémica absolución de Dani Alves: “Me van a devorar”

La absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha causado una hecatombe en España, con Irene Montero y María Jesús Montero vertiendo críticas contra la Justicia.

La exministra de Igualdad lo tildó de “justicia patriarcal” pese a que la composición del tribunal que tomó la decisión, estaba formado por tres mujeres y un hombre.

La abogada penalista y criminóloga, Beatriz de Vicente, arrojaba luz a este caso con una magistral lección judicial en el plató de ‘Espejo Público’ este 31 de marzo de 2025.

Susanna Griso preguntó a la experta por su opinión y de Vicente se llevó las manos a la cabeza después de las críticas sobre una sentencia “patriarcal” pese a que tres de las magistradas eran mujeres.

La criminóloga, recordó lo que en derecho se conoce como in dubio pro reo, después de todas las resoluciones públicas a favor de la víctima, pasando por alto el derecho que tiene todo individuo a la presunción de inocencia.

La Sección de Apelaciones del TSJC manifestó que, debía prevalecer la presunción de inocencia de Alves al no ser “fiable” el testimonio de la denunciante.

«Yo invitaría a cualquiera a un ejercicio: mañana van a acusar a tu hermano, a tu hijo, a tu marido. ¿Querrás que la presunción de inocencia esté por delante de cualquier otra cosa?», manifestó la abogada.

En esta línea, la letrada afirmó que prefería no pronunciarse sobre lo que cree que sucedió en los servicios de la discoteca de Barcelona en la noche de diciembre de 2022. Afirmó que, prefería ser prudente para que no le acarrease problemas:

“No sé si me voy a meter yo en un lío si digo sinceramente lo que creo que ha pasado. Prefiero no pronunciarme públicamente (…) Prefiero callarme (…) Me van a devorar y no me apetece lo más mínimo«.

Además, de Vicente recordaba que, la inocencia “no hay demostrarla”, “hay que demostrar la culpabilidad” y, en ningún momento se dice “que la víctima mienta”.

Aunque no ha querido dar claramente su opinión, ha sido tajante: «Creo que ningún miente, lo he dicho siempre. Creo que él nunca ha tenido la sensación de agresión y creo que ella llegó un momento en el que ya no le gustaba lo que estaba ocurriendo. Y a partir de ahí me voy a callar».