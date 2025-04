Macarena Olona no aguanta más y explota contra Ramón Espinar por llamarle nazi: “¡Anormal!”

Con Macarena Olona el espectáculo siempre está servido porque la exdiputada es incontrolable.

En el plató de ‘En boca de todos’ ha tenido un tremendo encontronazo con el expodemita Ramón Espinar cuando hablaban sobre el juicio a Isabel Peralta por incitar al odio contra Marruecos y por el que se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel.

La ex de Vox reflexionaba sobre cómo la izquierda cataloga a todo aquél que opina de una forma distinta como nazi o fascista. No perdió la oportunidad de achacar a Espinar este tipo de falacias y descalificativos. “Esta señora es nazi y yo he tenido muchos enfrentamientos con ella, escucha Ramón y aprende”.

Esto no sentó nada bien al político que aumentó el tono con su falsa superioridad moral y tirando del machismo, sectarismo y desprecio más rancio aseguró que era ella la que debería agradecer porque el resto de tertulianos hacían como si ella fuera una “persona normal” y que no tenía nada que aprender de la abogada del Estado:

“No te flipes, de ti no tengo nada que aprender. Te escucharé si me apetece, no seas flipada ni vengas aquí con ninguna superioridad, que bastante que nos sentamos aquí a hablar contigo y hacemos como si fueras normal. Cuenta tu rollo de tu prima que piensa lo mismo que tú pero lo dice más fuerte”.

Olona le echó en cara su hipocresía al criticar a los demás cuando es un totalitario y comunista, que “hace tres días estabas aplaudiendo como una foca a Yolanda Díaz, este es tu nivel”.

La respuesta de Espinar fue asegurar que las posturas de la neonazi son las mismas que las del “cogollo” de Vox. A lo que Olona replicó que con semejante afirmación, demostraba que era un ignorante, al igualar a esta “señora nazi” con un partido democrático cuyo programa nada tiene que ver con los nacionalsocialistsas.

Finalmente, Espinar le preguntó qué diferencias había entre las posturas en materia de inmigración de la joven neonazi y las que defiende Olona. La exdiputada ya no pudo más y estalló con todo al espetarle: «¡Yo no gasearía a seres humanos, anormal!”.