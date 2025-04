Antonio Naranjo hunde a la delegada de Sánchez en Valencia con una batería de preguntas sobre la dana

El periodista Antonio Naranjo ha tenido un encontronazo con la delegada de Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé por el lamentable papel las autoridades involucradas en la catástrofe causada por la dana en la comunidad.

En ‘Todo es mentira’ hablaban con Bernabé sobre la catástrofe y las responsabilidades políticas que deben asumir los responsables.

La socialista fue a lo suyo: a culpar exclusivamente al presidente autonómico Carlos Mazón de todo lo ocurrido, dejando por fuera la falta de acción de entes asociados al gobierno central y al propio presidente y su Ejecutivo que tampoco actuaron cuando debían.

Señaló que la normativa recarga todas las responsabilidades en Mazón y también criticó que usaran su declaración en los juzgados para retratarla. Estas explicaciones no fueron suficientes para Naranjo, quien además de señalar al popular, hizo énfasis en las responsabilidad del Gobierno de Sánchez.

“Lo que voy a decir ahora a la delegada de Gobierno no es es para defender a Mazón, que me parece que debería haberse ido hace mucho tiempo, lo vengo diciendo desde el 30 de octubre. Pero dígame usted, ¿por qué no se activó la ley de seguridad nacional?, ¿por qué el presidente del Gobierno previendo o no previendo que hay un incompetente al frente de la Generalitat Valenciana no firmó un decreto para desarrollar su propia estrategia de seguridad nacional que incluyen catástrofes como inundaciones como una obligación indelegable del Gobierno para atender a la ciudadanía?, ¿por qué el presidente del Gobierno en una catástrofe climática según sus propias palabras en público prefiere ese día dedicarlo a firmar un decreto para cambiar las mayorías en el consejo de administración de RTVE?”.

Bernabé se excusó en que el nivel de emergencia se lo impedía, a lo que Naranjo la interrumpió incidiendo en que eso no era verdad. “El capitán no necesita el permiso del sargento”, afirmó.

La delegada de Gobierno, volvió seguir con su relato, estimando que si el presidente autonómico no hizo la solicitud para elevar el nivel de alerta, ellos no podían hacer nada. “Cómo vamos a mirar a siguientes escalones si ni siquiera se hizo el primer escalón ”

Luego de esta respuesta, Naranjo quiso asegurarse de lo que había dicho “¿Usted está diciendo aquí en público que el Presidente del Gobierno necesita el permiso del presidente de una comunidad autónoma para…?”; sin embargo, Bernabé no le dejó terminar la pregunta para afirmar que estaba poniendo palabras en su boca y que ella no había dicho eso, lo que generó un tenso momento sobre qué había dicho y que no. “No, no déjeme porque quiero que quede grabado que usted está diciendo”, pedía el colaborador de Cuatro.

Entonces Naranjo antes de que Bernabé le cortara de nuevo, reformuló la pregunta para que la política contestara: “¿usted cree que el Presidente del Gobierno necesita el permiso o el aviso del presidente de una comunidad para poner en marcha la ley de seguridad nacional?, ¿está diciendo que el capitán necesita el permiso del sargento para responder a un desafío climático?, ¿está diciendo que el señor Mazón que es un inútil tenía que dar el permiso?”.

Sin embargo, Bernabé volvió a argumentar que en el momento de los hechos “era imposible activar el nivel 3”, a lo que Naranjo saltó recordando las preguntas de Transparencias al Gobierno que no han sido respondidas: