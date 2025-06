Vea cómo Broncano presume de sueldo millonario en TVE, para hacerse el gracioso: “He metido muy buen gol a las arcas del Estado”

David Broncano nunca ha sido un personaje discreto.

Su desembarco en TVE como rostro estrella de La Revuelta ha vuelto a ponerlo en el centro del debate nacional.

Hace apenas unas horas, durante una emisión cargada de ironía, el cómico gallego bromeó abiertamente sobre su sueldo millonario ante millones de espectadores: “He metido muy buen gol a las arcas del Estado”.

La frase, lejos de pasar desapercibida, ha encendido redes sociales, tertulias y hasta el Congreso, donde se cuestiona si la televisión pública debe destinar semejantes cantidades a una sola figura.

La polémica se alimenta por el férreo secretismo que envuelve el contrato del presentador.

Pese a las peticiones reiteradas de transparencia, RTVE sigue sin desvelar oficialmente cuánto cobra Broncano por temporada.

El Consejo de Transparencia lleva meses instando a la cadena pública a publicar las cifras, pero hasta ahora solo se conoce el montante global: 28 millones de euros por dos temporadas para La Revuelta, sin detallar qué parte corresponde al presentador ni al equipo.

¿Cuánto cobra realmente Broncano?

Aunque el dato exacto sigue siendo un misterio, algunas cifras han trascendido en eventos concretos. Por ejemplo, por presentar las Campanadas 2024-2025 junto a Lalachus, ambos recibieron un total de 66.000 euros, sin especificar el reparto individual. Esta cantidad supone un aumento respecto al año anterior y evidencia la apuesta económica de TVE por captar grandes audiencias.

No solo eso: medios como El Confidencial han destapado que los presentadores habituales de otros programas cobran entre 950 y 1.616 euros por emisión, lejos de los emolumentos que podría estar percibiendo Broncano como estrella principal.

Entre bromas y medias verdades, Broncano ha sabido aprovechar su tirón mediático para alimentar la expectación: nunca confirma ni desmiente cifras y juega con esa ambigüedad para mantener viva la conversación pública.

Curiosidades y datos locos sobre el fichaje

La Revuelta es uno de los contratos mejor blindados de la historia reciente de TVE: no existe cláusula de corte por audiencia hasta los últimos cuatro meses de la segunda temporada; solo si baja del 7,5% podrá cancelarse antes.

El salto de Broncano a La 1 supuso tal terremoto interno que provocó la salida fulminante tanto de la presidenta interina como del director de Contenidos que impulsaron el acuerdo.

En sus primeras semanas en TVE, Broncano logró superar varias noches a El Hormiguero en audiencia, algo que no ocurría desde hacía años en la televisión generalista española.

Su primera aparición televisiva fue como concursante en un modesto programa sobre el metro madrileño cuando tenía solo 19 años. Más tarde fracasó como concursante antes de brillar como cómico en Paramount Comedy.

Ranking: los sueldos más sonados en TVE

Puesto Presentador Programa Sueldo estimado 1 David Broncano La Revuelta ¿Millones?* 2 Ramón García Campanadas 25.000 €/año 3 Jennifer Hermoso Campanadas 11.000 €/año 4 Presentadores Familia TV Familia TV hasta 1.616 €/prog

*No hay cifra oficial publicada; solo se conoce el montante total del contrato.

El pasado ‘barriobajero’ y su evolución

Para muchos sorprende ver al Broncano actual —uno de los presentadores mejor pagados y con mayor proyección— si recordamos sus inicios. El propio humorista reconoce su pasado “barriobajero” en televisión: desde concursos menores hasta monólogos irreverentes que rozaban lo políticamente incorrecto. Asegura no arrepentirse: “Todo lo que he hecho me ha traído aquí”. De hecho, él mismo narra con humor sus primeros pasos fallidos y cómo llegó a ser descubierto por Andreu Buenafuente, quien lo catapultó al mainstream televisivo con programas como Late Motiv o La Resistencia.

Su evolución es digna de estudio: ha pasado por radio (Hoy por hoy, Yu), televisión privada (#0, Movistar Plus+) y ahora lidera uno de los proyectos más ambiciosos —y caros— de la televisión pública española.

Humor afilado y críticas sociales

Si algo define al estilo Broncano es su capacidad para mezclar humor ácido con crítica social sin perder frescura. Uno de los momentos más virales recientes ocurrió cuando reaccionó ante el grito “chorizo” dirigido desde el público a una persona que quería ser presidente del Gobierno: “Tenemos malos ejemplos”, espetó con sorna, dejando claro que no rehuye temas espinosos ni fuera ni dentro del plató.

Su relación con la política y lo público siempre va cargada de ironía. No duda en hacer chistes sobre su propio salario o sobre cómo “mete goles” a las cuentas públicas… aunque esa misma actitud le granjea detractores entre quienes consideran inapropiado frivolizar sobre dinero público.

Sueños pendientes y futuro incierto

En una reciente entrevista confesó un deseo poco habitual para alguien en su posición: le gustaría trabajar algún día en una cadena autonómica, concretamente Canal Sur. Lo ve como un reto personal —y un guiño a sus raíces andaluzas— tras haber conquistado casi todos los formatos nacionales.

Broncano sabe bien cómo moverse entre la polémica y el éxito viral. Sus salidas de tono le generan titulares cada semana (“voy a polémica por semana”, reconoció hace poco), pero también mantiene una legión fiel de seguidores dispuestos a defenderlo ante cualquier crítica.

¿Por qué genera tanto debate?

El caso Broncano es paradigmático: combina fenómeno fan con controversia política e interrogantes sobre la gestión del dinero público. Su figura divide opiniones pero también revitaliza audiencias e impulsa debates necesarios sobre transparencia, límites del humor y modelo televisivo público.

Mientras tanto, él sigue haciendo lo que mejor sabe: reírse —incluso— de sí mismo… aunque sea a costa del erario público.