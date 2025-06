Santiago Segura confirma en ‘El Hormiguero’ que su ‘Torrente Presidente’ será como un informe de la UCO

Santiago Segura lo ha vuelto a hacer.

El cineasta madrileño ha confirmado estos días que la sexta entrega de su saga más icónica llevará el subtítulo Torrente presidente y que, lejos de quedarse en una simple continuación, esta nueva aventura abrazará el caos político y social de la España actual.

Según sus propias palabras, será como un informe de la UCO, en referencia al rigor (y escándalo) con el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil suele destapar tramas de corrupción y despropósitos varios en nuestro país.

El creador no esconde que lleva cuatro años dándole vueltas al proyecto.

“En este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera”, ha confesado con ironía, reconociendo que las noticias diarias han terminado por inspirar una propuesta que mezcla parodia, actualidad y crítica social.

De hecho, Segura asegura que a veces le resulta imposible inventar algo más surrealista que lo que aparece cada mañana en los periódicos.

Un Torrente presidente: de policía corrupto a jefe del Estado

El salto de José Luis Torrente —ese ex policía machista, racista y profundamente incorrecto— a la presidencia del Gobierno promete ser el mayor giro de guion en una saga que ya ha hecho del absurdo su bandera. La película seguirá fiel a su estilo: humor gamberro, cameos imposibles, referencias a la cultura pop y una visión descarnada (y siempre grotesca) de la sociedad española actual.

La sátira política será el motor principal. Segura no oculta su intención de convertir los escándalos recientes —casos como el ‘caso Koldo’ y otras tramas— en material cómico para su guion. El propio director recuerda cómo algunas bromas de Torrente 5 parecían predicciones dignas de Nostradamus: “Yo decía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta… Y algunas cosas pasaron realmente desde que rodé hasta que estrenamos”.

Estado del proyecto: entre rumores y certezas

A pesar del revuelo mediático y las ganas del público, el rodaje aún no ha comenzado. En entrevistas recientes, Segura ha desmentido los rumores sobre supuestas grabaciones en marcha. “La vida en general está en duda y yo soy una duda andante”, bromeó hace unos días durante un podcast, criticando además cómo los medios han dado por hecho avances inexistentes.

Lo único seguro es que Segura ya tiene casi terminado el guion tras dos años y medio escribiendo. Si todo va según lo previsto, Torrente presidente podría empezar a rodarse en 2025, con vistas a un estreno entre finales del próximo año e inicios de 2026. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar las cinco primeras películas en plataformas como Netflix.

Cameos estelares y humor sin filtros

Una marca registrada de las películas de Torrente es su desfile inagotable de cameos. Desde futbolistas (Iker Casillas, Guti, Fernando Torres) hasta personalidades televisivas (Belén Esteban), todos han caído alguna vez en las redes del universo Torrente. Para esta sexta entrega, Segura negocia con figuras tan mediáticas como Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona y de la selección española, para lograr un cameo tan rompedor como los anteriores.

El director insiste en mantener el tono irreverente y políticamente incorrecto. En sus propias palabras: “No me considero valiente; simplemente se me ocurren cosas que creo que van a hacer reír o pensar”. La autocensura o el miedo al qué dirán no parecen tener cabida en este regreso.

El éxito imbatible del cine popular made in Segura

Más allá del fenómeno Torrente, Santiago Segura sigue batiendo récords con su otra gran franquicia: Padre no hay más que uno. La saga familiar suma ya cerca de 56 millones de euros solo en España gracias a sus cuatro primeras entregas; una cifra inalcanzable para casi cualquier producción nacional reciente.

Este éxito masivo respalda el regreso de Torrente como uno de los estrenos más esperados. El público parece necesitar esa mezcla de sátira feroz y humor directo para digerir una realidad cada vez más extravagante.

Diez curiosidades sobre Santiago Segura

Para entender mejor al hombre detrás del mito:

Nació en Madrid (Carabanchel Bajo) en 1965.

(Carabanchel Bajo) en 1965. Ganó un Goya al Mejor Director Novel por Torrente: El brazo tonto de la ley.

Es fan declarado del cine fantástico y coleccionista empedernido.

Ha participado como actor secundario en producciones internacionales.

Su personaje favorito es el propio Torrente; afirma que nunca pensó que tendría tanto éxito.

Ha dirigido películas familiares con enorme repercusión mediática.

Es habitual invitado en programas como El Hormiguero, donde revela anécdotas sin tapujos.

Colabora activamente con causas sociales vinculadas a la infancia.

Suele escribir sus guiones solo, aunque consulta ideas con amigos cómicos.

Es un defensor acérrimo del humor libre y sin censuras.

Torrente presidente apunta a ser mucho más que otra comedia disparatada: será un espejo deformante donde se reflejarán —con risa amarga— las luces y sombras del país. Santiago Segura, como siempre, dispuesto a convertir lo imposible en taquillazo.