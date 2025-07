Andrea Levy estalla por el machismo rancio de Ramón Espinar: «¡Hipócrita!»

Para la izquierda no es el qué sino el quién.

Y lo demuestran una y otra vez sin ruborizarse. No hay líneas rojas ni temas tabú para atacar al rival político, en especial para intentar escapar del fango de corrupción que hunde al Gobierno, el partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez.

En el programa En boca de todos hablaban sobre las bajas médicas prolongadas de las que se benefician algunos miembros que forman parte de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo y entre los que resaltan Paqui, la polémica mujer de Santos Cerdán; Koldo García y su hermano, Joseba.

De acuerdo a OkDiario, la mujer de quien era la mano derecha de Pedro Sánchez cobra una pensión de 640 euros mensuales por incapacidad en un pie pese a desarrollar «una vida completamente normal».

En el plató de Cuatro se encontraban el expodemita Ramón Espinar y la popular y Andrea Levy para ahondar en el tema.

El tertuliano de extrema izquierda tiró del victimismo para defender a los familiares de estos ‘socialistas ejemplares’:

«Que la familia tenga que padecer la persecución de páginas webs que publican informaciones tuyas, que si cojeas o no cojeas después de haberte roto no sé qué tendón, es una vergüenza. Si lo que tienes es información de una trama, publícalo. Si tienes a una señora, que el único delito que sepamos que ha cometido es ser la mujer de este golfo, déjala en paz», afirmó Espinar.

Por su parte, la ex diputada del Parlamento catalán echó en cara su hipocresía al criticar que se hable de la familia y del entorno personal de los políticos, cuando él mismo se le pasa hablando del hermano -pese a que la causa fue archivada- o de la pareja de Ayuso, por poner un ejemplo.De igual forma, le reprochó que antes aplaudiera los escraches a políticos de derechas -recordó el que sufrió Soraya Santamaría en su casa- y que definían como ‘jarabe democrático.

Pero el expodemita, no contento con su extremismo ideológico que le lleva a justificar la corrupción del PSOE, al verse retratado, rezumó ese machismo que tanto critica para intentar imponerse a los reclamos vehementes de la popular:

Esto hizo que Levy estallara, al exigirle que la respetara y denunciar el comportamiento machista:

-“Reina no. Soy abogada y soy mujer. A mí no me llames reina, machista”.