Nacho Abad le cierra el pico al delegado de Sánchez en Madrid por llamarle mentiroso y racista

Contundente.

Nacho Abad le ha parado los pies al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por haberle llamado racista y mentiroso en directo.

En la emisión de En boca de todos de este miércoles, 9 de julio, la producción se puso en contacto con el delegado de Pedro Sánchez en la Comunidad para conocer su opinión sobre la terrible violación de una joven de 21 años por parte de un hombre que vivía en el centro de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares.

Martín empezó criticando que los medios difundan y hablen de estos delitos solo cuando los cometen inmigrantes y acusó al presentador del programa de Cuatro de ser un «altavoz» de este discurso racista, al afirmar que había una “pandemia de violaciones”, extremo que desmintió.

Esto no sentó nada bien a Abad, que encaró al socialista por haberle etiquetado de racista y mentiroso: “Me está llamando usted a mí, racista y yo de racista tengo poco”.

En su contestación, pusieron el total en el que se evidencia que él pedía acciones a Martín, preguntándose qué más tenía que pasar y empleando el condicional si antes de “pandemia de violaciones” al formular su reclamo, sin afirmar nunca que estuviese pasando. Pese a ello, el socialista volvió a reafirmarse en su acusación al señalar que “no es ningún bulo es que están sirviendo de altavoz para esos mensajes de odio, esos mensajes racistas, que solo dan voz a los delitos cometidos por piel negra y no a todos los delitos cometidos”.

Posteriormente, enumeró algunos de los casos de violaciones que han tratado en el programa y que no han sido cometidas ni por extranjeros ni por personas negras:

“Me dice que yo solo me preocupo de las violaciones de piel negra y aquí vuelve a patinar. Le voy a enumerar tres de las que hemos hablado y que son las que me vienen a la cabeza: violación en Valencia de unos búlgaros condenados —que quedaron en libertad a la espera de sentencia y se han largado—; los búlgaros no eran negros. Violación de Murcia, donde unos blanquitos españoles violaron presuntamente a unas menores; hubo una aceptación de la condena y un pacto con la Fiscalía que impidió que entrasen en prisión. Eran blancos, no eran negros. Violación en un centro comercial en Cataluña. Cuando he entrevistado a madres de jóvenes violadas, no eran inmigrantes los violadores. Usted me está diciendo que yo solo hablo de violaciones cometidas por personas negras y usted ha vuelto a mentir.”