Nacho Palau se sincera en televisión sobre sus primeros años con Miguel Bosé y confiesa su dolor por la ruptura

La televisión ha sido el escenario elegido por Nacho Palau para abrir la puerta a recuerdos que durante años han permanecido bajo llave.

En el plató de ¡De viernes!, el escultor valenciano ha compartido, sin tapujos, cómo fue el inicio de su relación con Miguel Bosé: un romance que arrancó en Valencia, tras un concierto del cantante en el Palau de la Música.

Palau recuerda aquellos días como un torbellino de emociones: “Fue química de primeras. No había cumplido ni los 20 y me presenta a la madre. Estaba enamorado, con la persona que me gustaba y lo tenía todo”.

La relación, que se mantuvo durante más de dos décadas en la más estricta intimidad, estuvo marcada por la pasión, la complicidad y también por el miedo a ser descubiertos.

“Yo vivía en la intimidad, no quería que eso se rompiera, si veía una cámara me escondía”, reconoce Palau, quien asegura que durante mucho tiempo ocultó su vínculo con Bosé incluso a su propia familia.

En los primeros años, el cantante se hacía llamar “Sergio” para no levantar sospechas, una anécdota que hoy forma parte del folclore sentimental de la pareja.

Entre la pasión y las sombras: secretos nunca contados

“Mi relación fue maravillosa. Duró muchos años. Con amor, cariño, todo…”, afirma Nacho, sin ocultar que hubo momentos inolvidables. La intensidad de aquellos primeros años se refleja en frases como “Éramos muy buenos amantes” o “He presumido de que ha habido pasión durante muchísimos años”. Pero bajo esa aparente felicidad crecían también las tensiones: Bosé, según relata Palau, era una persona celosa y autoritaria, lo que acabó minando la convivencia a medida que pasaban los años.

El declive comenzó cuando la pareja se mudó a Madrid, ciudad que para el valenciano fue el principio del fin. Allí descubrió las primeras infidelidades del cantante: “Pillé a Miguel hablando con otro chico y me dijo que estaba enamorado. En ese momento, me quise morir”. A partir de ahí, “empezaron a cambiar muchas cosas…”, reconoce Palau.

Paternidad deseada y ruptura dolorosa

Uno de los hitos más importantes en la vida conjunta de Palau y Bosé fue la llegada de sus cuatro hijos por gestación subrogada. Para Nacho, ser padre siempre fue un sueño; para Miguel, según él mismo cuenta ahora, un motivo más para ejercer control: “La putada es que en el momento en el que llegaron los niños volvió a aparecer el Miguel celoso, y yo ya no aguanté”. El cantante tomó entonces decisiones unilaterales: “Se llevó a los dos niños y separó a mi familia. Fue el responsable del dolor de todos estos años… Me anulaba como padre”.

La ruptura desencadenó una batalla judicial mediática sobre la custodia de los niños. En este punto reciente, la audiencia provincial de Madrid ha dado finalmente la razón al valenciano, desestimando el recurso presentado por Bosé respecto al régimen familiar. Este fallo supone un alivio personal para Palau tras años sintiéndose ninguneado: “Yo quería dignidad”, ha subrayado Nacho, quien asegura que nunca quiso nada material del artista y solo pedía respeto para su paternidad y sus hijos.

Curiosidades y datos locos sobre su historia

Apodo secreto: Durante años, Miguel Bosé usó el nombre “Sergio” para ocultar su relación con Nacho ante familiares y amigos.

Durante años, Miguel Bosé usó el nombre “Sergio” para ocultar su relación con Nacho ante familiares y amigos. Inicios discretos: Palau tenía solo 19 años cuando conoció al artista; menos de un año después ya vivían juntos.

Palau tenía solo 19 años cuando conoció al artista; menos de un año después ya vivían juntos. Cuatro hijos por gestación subrogada: Formaron una familia numerosa en silencio mediático durante casi dos décadas.

Formaron una familia numerosa en silencio mediático durante casi dos décadas. El miedo escénico inverso: Mientras Bosé brillaba en los escenarios internacionales, Palau evitaba cualquier foco mediático.

Mientras Bosé brillaba en los escenarios internacionales, Palau evitaba cualquier foco mediático. Primer encuentro: Todo comenzó tras un concierto en el Palau de la Música; fue amor a primera vista según ambos.

Todo comenzó tras un concierto en el Palau de la Música; fue amor a primera vista según ambos. División geográfica: Tras separarse, Miguel reside entre México y Panamá; Nacho permanece en Chiva (Valencia).

Ranking: Momentos clave narrados por Nacho Palau

Puesto Momento clave 1 Amor a primera vista tras un concierto en Valencia 2 Los primeros meses escondiendo su relación bajo nombres falsos 3 La mudanza a Madrid y las primeras infidelidades descubiertas 4 Nacimiento de sus cuatro hijos mediante gestación subrogada 5 Ruptura definitiva tras sentirse anulado como padre 6 Batalla judicial por la custodia culminando con victoria en Madrid

La televisión como escenario final

La aparición pública de Nacho Palau marca un antes y un después en este culebrón contemporáneo. El escultor ha decidido romper su silencio tras sentirse liberado por el fallo judicial: “Sí me daba miedo Miguel, pero ahora no le tengo miedo”, sentenció ante las cámaras. Para muchos espectadores ha sido sorprendente escucharle hablar con nostalgia —y hasta cariño— sobre sus inicios con Bosé: “Me encantaría que volviera a pasar y volver a sentir lo mismo”, confiesa aún hoy.

Sin embargo, no todo es nostalgia. Palau denuncia episodios de control psicológico e incluso amenazas veladas durante las negociaciones por la custodia: «Él me amenazó. Me dijo ‘o se vienen conmigo a México o te corto el grifo'». La televisión ha sido testigo tanto del dolor como del coraje con el que Nacho reivindica ahora su historia.

En definitiva, la entrevista no solo ha removido viejas heridas sino también ha arrojado luz sobre los claroscuros de una historia apasionada y rota por desencuentros irreparables —pero también sobre cómo se puede sobrevivir al amor mediático siendo uno mismo.