Pedro Piqueras ficha por RTVE: ‘telonero’ de Javier Ruiz en ‘Mañaneros 360’

Tiene 69 años, es de Albacete, se llama Pedro Piqueras y ha dejado ya una huella imborrable en el periodismo televisivo.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, este apasionado relator de hechos se destacó como director y presentador de Informativos Telecinco desde 2006 hasta su retiro en 2023, conquistando audiencias con su estilo riguroso y cercano.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Piqueras comenzó en la radio, brilló en TVE y Antena 3, y se convirtió en un referente por su profesionalidad, ganando premios como el Ondas o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Amante de la música, la arquitectura y los viajes, hoy disfruta de una jubilación activa, colaborando en Radio Nacional y escribiendo, siempre fiel a su lema: informar sin ser una estrella rutilante.

Y ahora retorna a la pantalla, aunque comom ‘telonero’.

En un movimiento que ha sorprendido a la industria televisiva, Piqueras vuelve a la primera línea mediática.

El periodista, con más de cuatro décadas de experiencia, se incorpora como analista en Mañaneros 360, el magacín de actualidad política y social que lideran Javier Ruiz y Adela González en La 1 de RTVE.

El anuncio llega tras semanas de rumores alimentados por su aparición puntual en el programa, donde ofreció un análisis sereno y directo sobre los recientes incidentes racistas en Torre Pacheco.

Esa colaboración, marcada por el buen tono entre Piqueras y Ruiz, ha cristalizado en un fichaje que muchos ya ven como un golpe de efecto de la cadena pública para reforzar su credibilidad y pluralidad en las mañanas.

El regreso de un referente: de la jubilación a los focos

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, la expectación es máxima. Hace menos de dos años, Pedro Piqueras decía adiós a Informativos Telecinco, poniendo fin a una etapa de casi dos décadas como rostro de referencia de la información en Mediaset. Su retirada se interpretó como un cierre de ciclo, pero la televisión pública ha convencido al periodista albaceteño para regresar al plató en un rol diferente: el de analista y colaborador, lejos del formato rígido de los informativos.

El propio Piqueras ha reconocido en antena que “me estaba aburriendo un poquito, me viene muy bien, la verdad”, aludiendo al reto de volver a la actualidad tras el parón de la jubilación. Su experiencia y tono moderado, ajeno a los extremos y la crispación, son ahora el principal activo del nuevo equipo de Mañaneros 360.

Un tándem de éxito para el magacín matinal de La 1

El programa presentado por Javier Ruiz y Adela González ha experimentado en los últimos meses una notable subida de audiencia, llegando a marcar un 15,4% de cuota, uno de los mejores datos del año para el formato. La llegada de Piqueras responde a la estrategia de RTVE de reforzar su oferta informativa frente al auge de la polarización y la llamada “telebasura sanchista”, una etiqueta que algunos sectores críticos han empleado para descalificar los contenidos del ente público bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el perfil de Piqueras encarna precisamente lo contrario: rigor, independencia y mirada crítica. En su primera intervención como analista, el periodista abordó sin rodeos el problema de la inmigración y la falta de acuerdos entre los principales partidos, subrayando que “el asunto de la inmigración es tan grave y tan difícil que exige tanto esfuerzo por parte de todos que exigiría acuerdos entre los partidos mayoritarios, es un tema de Estado y no se ven avances en ese sentido y lo veo realmente muy complicado”.

Compañeros de tertulia y una mesa plural

Pedro Piqueras* se suma a un plantel de colaboradores donde figuran nombres como Antón Losada, Pilar Velasco, Toni Bolaño, Fátima Iglesias y Javier Aroca. La dirección del programa ha optado por un modelo coral, donde la actualidad se debate desde múltiples prismas y con especial atención a los temas sociales y políticos que marcan la agenda nacional.

No se trata de una vinculación exclusiva. Piqueras podrá aparecer en otros espacios del grupo si así lo desea, lo que le da margen para mantener su independencia y seguir colaborando, como ya hizo en su día con No es un día cualquiera de Radio Nacional.

Un contexto de transformación en la televisión pública

El fichaje de Piqueras se enmarca en una renovación más amplia de RTVE. El ente ha sumado recientemente a otras figuras de peso como Pepa Bueno al frente del Telediario 2 y David Cantero en las tardes de RNE. Todo ello, en pleno debate sobre el papel de la televisión pública, su función de servicio y la necesidad de contrarrestar el ruido mediático y la desinformación.

En este sentido, la cadena refuerza su apuesta por perfiles con trayectoria y solvencia, buscando recuperar la confianza de una audiencia que reclama transparencia, análisis y menos espectáculo. La reaparición de Pedro Piqueras simboliza esa búsqueda de equilibrios: un periodista que conoce la casa desde dentro, pero que no duda en señalar las carencias del sistema cuando la ocasión lo requiere.

El reto: credibilidad, pluralidad y servicio público

Para muchos, la llegada de Piqueras es un síntoma de que RTVE quiere distanciarse de la “telebasura” y los formatos sensacionalistas que han proliferado en la última década. Su estilo, basado en la escucha y la reflexión, contrasta con el tono bronco de otros espacios y anticipa una temporada en la que el análisis sereno puede ser el gran protagonista de las mañanas.

En definitiva, el regreso de Pedro Piqueras a RTVE no es solo una noticia televisiva, sino una declaración de intenciones en el tablero mediático español. La televisión pública busca renovarse desde la experiencia y la credibilidad, en un momento donde el periodismo de calidad es, más que nunca, imprescindible.