Pifia tremenda de Marta Nebot: admite que TVE es el aparato de comunicación “agresiva” de Sánchez

Están tan desesperados como llenos de odio.

Y ahora van de frente y sin taparse.

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación límite y lleno de desesperación se nota hasta en su rostro demacrado y con exceso de maquillaje.

Lo que llama la atención es cómo la ‘Brunete Pedrete’ se ha sumado a la desesperación que recorre los pasillos de Moncloa. Ya no solo defienden cada mentira y atropello del marido de Begoña, sino que además asumen el discurso agresivo diseñado e impulsado por el líder del PSOE.

Aunque esto no sorprende a nadie, sí que —¿por error?— una de las palmeras por excelencia, Marta Nebot, haya reconocido cómo RTVE forma parte del aparato de comunicación “agresiva” del Gobierno socialista de Sánchez. Aunque tampoco es la primera vez que suelta una burrada para defender al Ejecutivo de izquierdas.

En el programa En boca de todos se hablaba de la polémica reaparición del presidente con una entrevista pactada con la televisión pública y realizada por Pepa Bueno y cómo se han colocado a perfiles cada vez más afines a Sánchez y a la extrema izquierda en el medio.

Nebot empezó primero tirando de victimismo, asegurando que existe una “campaña” contra Televisión Española y que, por eso, se ha criticado que la activista Sarah Santaolalla insultase a 11 millones de españoles que votan a PP y Vox, llamándoles idiotas.

Sin embargo, después reconoció que desde Moncloa hay un cambio en la estrategia de comunicación, más agresiva y que recurre al insulto y la descalificación, como suele hacer el dirigente del PSOE en Madrid, Óscar López.

“Una cadena pública que está subiendo la audiencia, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Una cadena que yo creo que debe y puede —y de hecho, creo que lo está haciendo— representarnos a todos. Y que también está representando el cambio de estrategia del Gobierno, que pasó precisamente de tener a un tipo como Lobato en la Comunidad de Madrid a tener a un tipo como Óscar López; o sea, ir más a la ofensiva. Esto también se está viendo en Televisión Española. Pues sí, se está viendo en Televisión Española porque ha habido un cambio en la comunicación del Gobierno”.

Ante semejante confesión, la tertuliana y exdiputada Noelia Núñez le agradeció de forma irónica por aclarar y confirmar lo que todos saben: que Sánchez ha transformado por completo la Corporación en el medio de Sánchez.

“Gracias por dejarlo claro, Televisión Española es la comunicación del Gobierno, ya está. Es una manera muy buena de ver cómo se usa el dinero público por parte del Gobierno”.

Sin embargo, en lugar de criticar este hecho, la periodista-activista sanchista aplaudió la colonización del ente público:

“Por si alguien no se ha enterado, sí, el Gobierno ha dejado de estar agachando la cabeza para ponerse a defenderse”.

Ante esto, Núñez tuvo que recordarle que la Corporación es del Estado, no del Gobierno de turno, por lo que se trata de un uso espurio de los recursos públicos por parte de Sánchez.