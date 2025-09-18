Ana Rosa e Isabel San Sebastián le paran los pies a un exaltado Antonio Maíllo que les acusa de colaboracionistas de Israel

Fuera de sí.

El dirigente de Izquierda Unida, uno de los partidos integrados en Sumar, Antonio Maíllo, entró en El programa de Ana Rosa para pronunciarse sobre el embargo de armas a Israel que ha prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Apoyó la medida, incidiendo en que siempre han respaldado las sanciones contra Israel como forma de presión para evitar la escalada bélica. Sin embargo, ya lanzó una primera frase que resulta, cuando menos, ‘llamativa’ al comparar la situación en Gaza con Auschwitz.

También criticó que en el programa de Telecinco se diera espacio al portavoz de Defensa de Israel, al que calificó de “gentuza, criminal de guerra, nazi, uruguayo y colono en Palestina”.

Además, acusó de “colaboracionistas” a los presentes en la mesa.

“Nosotros celebramos lo que siempre hemos defendido, que es el embargo de armas de manera inmediata mediante un decreto ley que evidentemente no puede retrasarse. Es una vergüenza el cinismo ante un gobierno criminal que está asolando a una población y ha asesinado a 65.000 personas. Las propias Naciones Unidas ya han declarado lo que es una evidencia: lo que está cometiendo Israel es genocidio. Y que todavía haya gente que se permita apoyar a gentuza como el portavoz de Defensa de Israel. Lo que está pasando es un exterminio de población, esto es Auschwitz en 2025”.

En primer lugar, Ana Rosa desmintió al político de extrema izquierda, que aseguró que la ONU había declarado genocidio la acción bélica de Israel sobre Gaza. Algo que es doblemente falso, porque ni al ente le corresponde decretarlo y, en todo caso, fue un grupo de trabajo quien lo señaló, no una declaración formal.

Ante la acusación de “colaboracionistas” —en plural— lanzada contra el programa, la presentadora le paró los pies recordándole que en la mesa nadie había defendido la matanza de gazatíes:

“Aquí nadie está justificando nada, aquí se ha creado un debate con una palabra. España entera está horrorizada con lo que pasa en Gaza. No hay que señalar a nadie, porque aquí todos estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. Hemos condenado esta mañana la masacre, usted no ha visto el programa de hoy”.

El radical no se quedó ahí y también acusó directamente a la periodista Isabel San Sebastián, que no permaneció callada ante el señalamiento y la actitud completamente fuera de lugar: