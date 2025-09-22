Adara Molinero, un río de lágrimas en ‘Supervivientes All Stars’ tras la sorpresa de Vicente Romero

La noche en Supervivientes All Stars se transformó en una verdadera montaña rusa emocional para Adara Molinero.

Esta concursante, uno de los rostros más conocidos de la televisión actual, no pudo evitar derramar lágrimas al recibir una sorpresa que nadie —ni ella misma— había anticipado: un mensaje especial de su pareja, Vicente Romero, desde Italia.

El gesto fue recibido con aplausos y palabras de apoyo tanto dentro del programa como fuera, reafirmando a Adara como una de las grandes protagonistas de esta edición.

Los espectadores ya esperan nuevas sorpresas mientras Honduras se convierte cada noche en el escenario donde todo puede suceder… y donde las lágrimas auténticas continúan siendo el mejor guion posible.

El reality continúa generando titulares gracias a momentos como este, donde la emoción genuina supera cualquier guion y establece una conexión directa con el público.

La reacción de Adara no solo evidenció su vulnerabilidad y su capacidad para expresar sentimientos en vivo, sino que también contribuyó a humanizar aún más a una concursante ya conocida por su trayectoria mediática.

Adara Molinero, del reality al corazón del público

La historia televisiva de Adara Molinero es intensa y variada. Desde su debut en Gran Hermano 17 hasta su victoria en GH VIP, pasando por Secret Story y varias ediciones de Supervivientes, la madrileña ha logrado hacerse un espacio como una figura esencial en la televisión española. Su carácter fuerte y sus constantes altibajos emocionales han hecho que sus seguidores vivan cada paso como si fuera propio.

En el ámbito sentimental, Adara ha sido protagonista de romances muy mediáticos con compañeros como Hugo Sierra (padre de su hijo Martín), Pol Badía, Bosco Martínez-Bordiú, Gianmarco Onestini o Álex Ghita. Sin embargo, tras varias desilusiones amorosas, parece haber encontrado estabilidad junto a Vicente Romero.

Vicente Romero: quién es el hombre que ha conquistado a Adara

El nombre de Vicente Romero ha ganado notoriedad mediática gracias a su relación con Adara. Originario de Ingenio, en Las Palmas, este futbolista profesional de 36 años ha desarrollado gran parte de su carrera entre clubes tanto españoles como internacionales.

Se formó en la cantera canaria antes de dar el salto a equipos nacionales e internacionales. Ha jugado en equipos como UD Las Palmas, Atlético de Madrid C y B, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa, UCAM Murcia y actualmente forma parte del ASD Ugento Calcio italiano.

Romero se distingue por su carácter discreto y familiar. Aunque actualmente reside en Italia por motivos profesionales, mantiene muy presentes sus raíces canarias y suele regresar para visitar a familiares y amigos. La relación con Adara le ha planteado un reto personal: pasar del anonimato relativo al centro del foco televisivo nacional.