Víctor de Aldama responde con contundencia a Ángel Víctor Torres y lanza una advertencia al canario y a Moncloa

No se muerde la lengua.

El comisionista Víctor de Aldama ha reflexionado sobre la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras conocerse el informe de la UCO sobre su presunta participación en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El expresidente canario se ha aferrado a un clavo ardiendo para no dimitir: «¿Dónde están esos pisos de mujeres explotadas y esas mordidas?». El socialista afirmó que demandaría a Aldama «una vez cerrado el proceso de instrucción».

Defendió que sus contactos con el exasesor de José Luis Ábalos «fueron para el interés general» y volvió a negar que tuviese ningún tipo de relación con Aldama.

Tras estas palabras, el exdueño del Zamora Club de Fútbol acudió al programa El Análisis: Diario de la Noche de Telemadrid para responder al líder del PSOE en Canarias.

«Este señor se ha reído de todos los españoles una vez más. No veo que sea su día más feliz, como él dice; le vi con un semblante bastante serio».

Recordó que Torres mintió en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado y que la relación con el exasesor de Ábalos era fluida.

«Este señor ha mentido en el Senado diciendo primero que no tenía ningún trato con Koldo, que a él nadie le mandó desde el Ministerio de Transportes comprar nada, cuando se ha demostrado no solo que tenía trato con Koldo, sino que parecía ser empleador de Koldo».

El comisionista incide en que en los audios se aprecia cómo se estaba intentando pagar a las empresas inmiscuidas en la trama de las mascarillas. Y asegura que uno de los principales proveedores de material sanitario para las islas tiene un participante chino “que está fugado”.

Desveló que este empresario intentó colarles “800.000 mascarillas falsas” y que, según su versión, esta negativa fue el detonante de la pelea con Koldo y de la exigencia de los “famosos 50.000 euros”.

Por último, se reafirmó en todas sus posturas y comentarios sobre Torres y lanzó una advertencia tanto al canario como al resto del Gobierno de Pedro Sánchez: