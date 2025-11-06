La TVE de la telebasura pierde el pulso: Pablo Motos arrasa, Broncano naufraga y los informativos con un panfleto

La televisión pública se encuentra en uno de sus momentos más convulsos.

La contienda entre Pablo Motos y David Broncano en el horario de máxima audiencia se ha transformado en el barómetro ideal para evaluar el estado actual del sector, el uso de recursos públicos y la capacidad de la televisión para conectar con su audiencia. Mientras El Hormiguero alcanza cifras récord, La Revuelta de TVE se hunde, y la reacción del Gobierno es un silencio que solo aviva la polémica.

El experimento llevado a cabo por parte de RTVE con La Revuelta ha dejado claro que competir por el prime time es un terreno complicado; especialmente cuando tu rival refuerza su propuesta año tras año. La televisión pública parece haber decidido entrar al mismo juego que las privadas—sacrificando su vocación tradicional como servicio público por espectáculo puro y dura competencia directa.

Mientras tanto, lo que alguna vez fue considerado “telebasura” ya no es solo un fenómeno aislado; ahora también contamina los informativos según advierten sus propios profesionales así como analistas especializados del sector. Para TVE no solo se trata recuperar audiencia; también es crucial reconstruir su identidad e justificar el uso del dinero público ante una sociedad cada vez más exigente.

Esta batalla televisiva aún está lejos de resolverse; sin embargo el espectáculo protagonizado por Pablo Motos continúa arrasando mientras se define qué futuro le espera realmente a nuestra televisión pública.

El naufragio de TVE: cifras, rankings y comparativas demoledoras

Octubre y mayo han sido meses sobresalientes para Antena 3 y su programa insignia. El Hormiguero ha dominado el 90% de las noches, logrando cuotas del 15,9% y atrayendo a más de 4,2 millones de espectadores únicos cada noche. La entrevista a Isabel Preysler superó los 2,4 millones, consolidando a Pablo Motos como el indiscutible rey del entretenimiento en abierto. El programa celebró su emisión número 3.000 con la mayor ventaja histórica sobre La 1: +6,8 puntos en coincidencia y +7,8 en el balance global.

Por otro lado, La Revuelta de David Broncano ha sufrido una caída constante: partiendo de un prometedor 17% de share en septiembre, ha terminado mayo con apenas un 11,3% y 1.412.000 espectadores, lo que representa una pérdida cercana a los seis puntos en pocos meses. En la franja coincidente, Motos le supera por más de 2,6 puntos, mientras que en términos anuales el programa de Antena 3 suma 7 victorias mensuales, frente a solo dos para Broncano.

Ranking de los programas más vistos (2025, hasta mayo):

Programa Cadena Audiencia media El Hormiguero Antena 3 1.938.000 Tu cara me suena Antena 3 1.880.000 La Revuelta La 1 (TVE) 1.770.000 Pasapalabra Antena 3 1.723.000 La isla de las tentaciones Telecinco 1.636.000

El Hormiguero acumula un impresionante 83% de victorias frente a La Revuelta durante este año, firmando así su mejor racha de liderazgo en la última década.

La telebasura y el declive informativo en TVE

El debate sobre la calidad del contenido que ofrece TVE está más candente que nunca. El Consejo de Informativos ha denunciado públicamente una deriva hacia lo que califican como “telebasura” y una preocupante pérdida de credibilidad tanto en los magazines vespertinos como en los programas informativos matutinos. En las últimas semanas, La familia de la tele se ha convertido en un foco constante de críticas:

Las audiencias del programa han caído drásticamente: registrando un exiguo 9,1%, seguido por 7,4%, 6,2%, hasta llegar a un lamentable 5,9% en su segundo tramo del viernes.

El Consejo ha emitido un comunicado demandando que la dirección de RTVE actúe para detener esta pérdida de rigor y neutralidad; han advertido sobre el “sectarismo” presente y la falta de contraste en las informaciones ofrecidas.

La utilización de colaboradores del mundo del entretenimiento para cubrir eventos informativos cruciales—como la elección del Papa—ha desatado indignación tanto interna como externa; figuras como María Escario o Ángeles Caso han clamado por volver a un modelo más ético y profesional.

El dinero público y el silencio de Moncloa

La estrategia impulsada por Moncloa para fortalecer la televisión pública mediante grandes fichajes y formatos competitivos ha desembocado en una tormenta perfecta. El silencio gubernamental frente a estos resultados negativos junto con las controversias sobre inversiones millonarias ha generado malestar tanto dentro del sector como entre los ciudadanos.

Desde 2009, la financiación de RTVE depende exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado; esto incluye tasas específicas dirigidas a empresas audiovisuales y telecomunicaciones. Como resultado: una deuda cercana a los 700 millones de euros, junto con una plantilla considerablemente mayor que la que tienen los principales grupos privados.

El Hormiguero: Mejor inicio estacional registrado (17,4%) así como máximo mensual histórico alcanzado en septiembre (18,1%).

La Revuelta: De liderar audiencias en septiembre (17%) ha cerrado mayo tocando mínimos históricos (11,3%).

La familia de la tele: Con audiencias desplomándose rápidamente; cancelación parcial e internas protestas respecto al impacto negativo que genera sobre la imagen institucional.

En cuanto a resultados globales: Antena 3 supera a TVE por +2,1 puntos mientras le saca una diferencia abismal (+7,8 puntos) a Telecinco.