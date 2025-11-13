Ana Rosa retrata al fiscal general de Sánchez por su striptease y su frase “sacada de una canción de Shakira”

Ana Rosa Quintana ha reflexionado en su editorial sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el esperpento que ha ocurrido durante el proceso judicial.

«El fiscal hizo un striptease en el Supremo al desprenderse de la toga. Toda una metáfora para exhibir un relato político. En su día dijo: “Nos van a ganar el relato”. Y, siguiendo la narrativa dictada desde Moncloa, continuó con el cuento».

Destacó que la estrategia del fiscal general sanchista fue tirar de victimismo, al afirmar que todo el caso se ha producido porque él cae mal a determinadas personas.

«Como un niño en el cole, también dijo que le tienen manía: la fiscal Lastra, los medios de comunicación, la UCO y, sobre todo, Ayuso».

Resaltó que el testimonio de la UCO es contundente al dejar claro que no hay pruebas por el borrado masivo y que se tomaron medidas para hacer imposible poder recuperar mensajes.

«Si no hay pruebas es porque las borró. Según el hombre al que querían matar los fontaneros de Ferraz, el teniente coronel Balas, lo que se ve en este caso es un dominio a todos los niveles del fiscal general, porque todo lo filtrado estaba en la Fiscalía».

Resaltó una lamentable frase espetada por el fiscal general para completar su defensa. Palabras que, además, aseguró que se las dijo un dentista ajeno a la causa judicial, que se le acercó para manifestarle su apoyo:

«Aunque hiciera ese show de juego de togas, García Ortiz basó su defensa en una frase digna de una canción de Shakira: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”».

Ana Rosa también le dirigió unas palabras al jefe de García Ortiz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Destacó su intervención de ayer en el Congreso, en la que quedó de manifiesto su “complicada” relación con la verdad.

Señaló que apenas le dedicó siete minutos de su intervención a explicar la corrupción que le rodea y que, para más cinismo, se refirió a la Gürtel y no a los casos que salpican a su círculo íntimo, su partido y su Gobierno.

También incidió en que el líder del PSOE convirtió el pleno en una sesión de control a los gobiernos autonómicos que encabeza el PP: “¿Qué opina usted de la corrupción? Opino que Ayuso, Moreno Bonilla, Mañueco, Guardiola; también un poco Sumar por hacer oposición desde el Gobierno”.