Si disfrutaste de ‘Shôgun’ y ‘El juego del calamar’, no te pierdas ‘El último samurái en pie’ en Netflix

En medio del auge de las series de supervivencia y drama histórico, Netflix presenta su propuesta más ambiciosa del año: El último samurái en pie. Estrenada el 13 de noviembre de 2025, esta serie transporta al espectador a la convulsa era Meiji, donde 292 samuráis se enfrentan a muerte por un botín de 100.000 millones de yenes en una competición que fusiona honor, desesperación y violencia.

La trama comienza en el emblemático templo Tenryu-ji de Kioto, lugar real donde se convoca a los guerreros. Cada concursante recibe una placa de madera, y solo aquel que logre despojar a los demás y alcanzar Tokio se llevará el premio. No hay lugar para pruebas suaves ni ironías: aquí la supervivencia es cruda y directa, una carrera mortal a lo largo de la antigua ruta Tōkaidō, con siete puntos de control y sin margen para errores.

Más allá de ‘Shôgun’ y ‘El juego del calamar’: ¿qué hace especial a ‘El último samurái en pie’?

La comparación con Shôgun y El juego del calamar resulta inevitable. La primera brilló este año en los Emmy gracias a su retrato del Japón feudal, mientras que la segunda revolucionó Netflix con sus trampas mortales y su crítica social. El último samurái en pie capta lo mejor de ambas: la grandeza histórica junto a la tensión del survival game, pero añade una dimensión identitaria que lo hace único. Aquí, los samuráis no luchan solo por dinero; pelean por sobrevivir en una sociedad que los ve como vestigios del pasado.

El personaje principal, Shujiro Saga, interpretado por Junichi Okada, no busca fama ni gloria; su objetivo es salvar a su esposa e hijo enfermos de cólera. Sin rango ni espada, su lucha es íntima y desesperada, aportando un matiz humano y trágico que resuena con el público.

Producción, ambientación y elenco: una inmersión total en el Japón de 1878

La serie cuenta con seis episodios filmados en localizaciones reales de Kioto, destacándose por su autenticidad en vestuarios, fotografía y sonido. El equipo técnico está encabezado por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto, mientras que las coreografías de las batallas son obra del mismo Okada.

En el elenco se encuentran nombres como Riho Yoshioka, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Taichi Saotome, Yūya Endō, Masahiro Higashide, Shōta Sometani, Hiroshi Tamaki, Hamada Gaku y Okazaki Taiiku. La música ha sido compuesta por Ko Omama, mientras que la fotografía corre a cargo de Keisuke Imamura. La producción se realiza junto al estudio japonés Office Shirous, conocido por su reciente adaptación de City Hunter.

Curiosidades y datos sorprendentes: ¿qué secretos encierra la serie?

El torneo letal lleva el nombre de Kodoku , y solo uno entre los 292 samuráis logrará salir con vida.

, y solo uno entre los 292 samuráis logrará salir con vida. La serie está inspirada en la novela Ikusagami, escrita por Shōgo Imamura , galardonado con el premio Naoki , e ilustrada por Katsumi Tatsuzawa . Actualmente, el manga no cuenta con edición en español.

, galardonado con el premio , e ilustrada por . Actualmente, el manga no cuenta con edición en español. La ruta de combate sigue la histórica Tōkaidō , que conectaba Kioto con Tokio durante la era Edo.

, que conectaba Kioto con Tokio durante la era Edo. El primer episodio tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Busan , célebre por la película Train To Busan.

, célebre por la película Train To Busan. El protagonista, Junichi Okada , no solo actúa sino que también coordina las escenas de acción y produce la serie.

, no solo actúa sino que también coordina las escenas de acción y produce la serie. El premio final asciende a 100.000 millones de yenes , lo que equivale aproximadamente a 600 millones de euros.

, lo que equivale aproximadamente a 600 millones de euros. Durante el rodaje se utilizaron localizaciones emblemáticas como el templo Tenryūji, reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Listas y rankings: ¿cómo se sitúa frente a otras series del género?

Serie País Género Estreno Episodios Supervivientes Premio Millonario Época histórica El último samurái en pie Japón Acción, drama 13 nov 2025 6 292 100.000 millones ¥ Era Meiji (1878) Shôgun Japón/EEUU Drama histórico 2024 10 N/A N/A Siglo XVII El juego del calamar Corea del Sur Thriller, drama 2021 9 456 45.600 millones ₩ Contemporánea

Según diversos medios especializados, El último samurái en pie es considerada la serie japonesa más espectacular del año; destacan su ritmo trepidante, producción cuidada y conexión emocional con los personajes.

Las reseñas comparan esta producción con una «montaña rusa histórica» alabando su habilidad para equilibrar acción intensa con un drama personal profundo.

En redes sociales, los seguidores resaltan la atmósfera fatalista junto a las impactantes escenas de duelo como lo más destacado del proyecto.

El impacto cultural: tradición y modernidad en conflicto

Esta serie ilustra el choque entre la rica tradición samurái y una modernidad emergente en Japón. El código bushidō se enfrenta aquí a las duras realidades de un juego contemporáneo por sobrevivir; lealtad, estrategia y sacrificio se entrelazan con las tragedias relacionadas con perder tanto honor como identidad. En el mundo retratado por El último samurái en pie, ya no hay dioses ni señores; solo hombres dispuestos a arriesgarlo todo por una última oportunidad para vivir.

La apuesta decidida de Netflix por contenidos asiáticos se reafirma con esta producción; busca no solo competir con éxitos coreanos sino también convertirse en un fenómeno global. La respuesta definitiva estará en manos del público, que desde hoy puede disfrutar al completo esta serie en todo el mundo con subtítulos disponibles en varios idiomas.

Con este panorama ante nuestros ojos, El último samurái en pie se establece como uno de los grandes acontecimientos del año dentro del streaming; es una oda a la supervivencia y al honor donde cada placa simboliza una historia marcada por desesperación pero también esperanza. La contienda está servida: solo uno permanecerá en pie.