Tremendo rifirrafe entre Carlos Cuesta y la ‘fontanera’ del PSOE: “¡Estoy esperando la denuncia!”

La llamada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez ha participado en El programa de Ana Rosa para ofrecer detalle sobre su declaración ante el juez Arturo Zamarriego.

Durante las declaraciones, el empresario Javier Pérez Dolset salpicó al actual secretario de Estado, Antonio Hernando. Por su parte, Leire ha afirmado que la ficha de Pedro Sánchez tenía «un interés concreto» y ha resaltado que su papel «no era accesorio».

En su intervención, tuvo intercambios con Ketty Garat; sin embargo, la situación derivó en un enfrentamiento directo con el director adjunto del Grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta, tras una referencia a la OPA hostil del BBVA a Sabadell, que finalmente no salió adelante, algo que quería el Gobierno y de lo que hay referencias en los archivos de la ‘fontanera’ del PSOE.

«Estoy muy harta de todas las mentiras que sueltas todos los días, sin parar. Tú eres uno de los que publicaste el fruto de un robo de mi información», le espetó, sin más, Díez a Cuesta.

El director adjunto de Libertad Digital le respondió recordando que ya le había amenazado con querellarse contra él y que todavía no lo ha hecho.

«Señora Díez, usted ha dicho que va a presentar una denuncia; aquí estoy, esperando. A mí no me ha llegado constancia absolutamente de nada. Me parece maravilloso, pero no explica nada de lo que aparece en el pendrive. Como usted dice que es periodista, sabrá que los periodistas investigan».

Cuesta le interpeló sobre los archivos en el dispositivo de almacenamiento, que incluyen información sobre el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón —archivo modificado en abril de este año—, sobre el juez Peinado, informes de la UCO y un cronograma de septiembre de este año, que no guardan relación con la trama de hidrocarburos, paralela al llamado caso Koldo y que ha sido la excusa de Díez para realizar sus “investigaciones periodísticas”.

En ese momento, el enfrentamiento fue total:

Leire Díez (LD): Acabas de reconocer que tenías información para la que no tenías permisos.

Carlos Cuesta (CC): Pero si la he publicado.

LD: Yo sé quién la ha pasado, cómo la ha pasado y está denunciado; por supuesto que está denunciado.

CC: ¿A mí?

LD: Parece mentira que un periodista no sepa que, cuando se abren los archivos del drive e incorporas nuevas cosas, se queda la fecha en la que entras, no que los documentos sean de esa fecha.

CC: Yo creo que se tiene que aclarar. Si la han hackeado, significa que es suya. La última modificación es suya, ni hackeo ni historias. Hay información sobre el juez Peinado, ¿eso también tiene que ver con los hidrocarburos?

LD: ¿Pero a usted qué coño le importa, si es mi documentación privada que ustedes han robado?

Tras una breve interrupción de Ana Rosa, que preguntó si el juez Zamarriego tiene esa información, Díez preguntó retóricamente si sabían sobre qué causa había declarado el día anterior, a lo que Cuesta respondió que era la de la cloaca del PSOE. Esto desató un nuevo careo entre ambos.