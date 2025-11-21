Miguel Tellado abochorna en directo a Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general de Sánchez: “Es gravísimo lo que está sucediendo en TVE”

Un dardo tras otro.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado con fuerza la labor proselitista de la actual TVE, impregnada de activistas sanchistas que no solo se dedican a replicar el argumentario que les envía Moncloa, sino que además atacan a la separación de poderes, elemento fundamental de la democracia.

En especial, la de uno de los rostros más visibles: Silvia Intxaurrondo.

El último ejemplo han sido las críticas a la condena y la inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el programa matutino que dirige, se catalogó la decisión como “golpismo judicial”, algo que Tellado ha afeado.

«A mí me preocupa que desde una televisión pública como esta, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es de una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede mantener, y eso es muy grave. Eso no puede suceder en democracia (…) es también un ejercicio de utilización política de los medios públicos».

El popular incide en que el Alto Tribunal ha condenado a García Ortiz por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y de su partido, al atacar a una rival política en Madrid.

«Tenemos un fiscal general del Estado que es un delincuente; no lo dice el Partido Popular, lo dice el Tribunal Supremo».

Ante estos hechos, ha considerado que se debe realizar una profunda reflexión sobre la gravedad de lo que está sucediendo en la Corporación.

«Deberían hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación que pagan los españoles con sus impuestos. Es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. Pido respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señora Intxaurrondo».

Por último, Tellado criticó a la propia presentadora de La hora de La 1, el papel de activista de Pedro Sánchez que desarrolla y por el que cobra un pastizal de las arcas públicas.

«Usted misma ha utilizado esa expresión de golpismo judicial. Respeto, señora Intxaurrondo. Esta institución la pagan todos los españoles. No vale todo. Respeto al Tribunal Supremo, por favor».