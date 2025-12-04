Citan en el juzgado a ‘Bocachancla’ Santaolalla por llamar «delincuentes» a HazteOir

La televisión en España se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.

Esta vez, la tormenta se ha desatado en torno a Sarah Santaolalla, colaboradora asidua en programas de debate de cadenas como Cuatro.

La nueva ‘bocachancla’ televisiva ha sido convocada a un acto de conciliación tras ser denunciada por sus comentarios dirigidos a la organznización HazteOir.

La activista sanchista ha sido citada este jueves 4 de diciembre en los juzgados de Salamanca tras las declaraciones que realizó el pasado 11 de febrero de 2025.

«Son auténticos delincuentes y es muy peligroso que conozcan la información privada de quien forma parte de este proceso», afirmó en el programa En boca de todos de Cuatro.

Por su parte, la organización incide en que estas declaraciones son objetivamente falsas, y que, además, resultan insultantes, vejatorias, difamatorias, injuriosas y calumniosas.

«HazteOir no está integrada por delincuentes, pues la asociación no tiene ninguna causa penal abierta en su contra y tampoco ha sido nunca condenada por delito alguno. Es además una asociación civil legalmente constituida y de ámbito nacional».

La convocatoria a un acto de conciliación representa un momento crucial. Este procedimiento es un paso previo en el sistema judicial español que intenta resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio; no obstante, si no tiene éxito podría dar lugar a un proceso penal formal. Cabe destacar que la asistencia a este acto no es obligatoria.

Ahora corresponde a los tribunales determinar si las declaraciones sobrepasaron el umbral legal establecido o si se trata simplemente de un ejercicio controvertido pero legítimo de libertad de expresión que no debería considerarse delito. Esta distinción será vital no solo para Santaolalla sino también para establecer precedentes sobre lo que se puede o no decir en televisión cuando hay menores involucrados.

No, @hazteoir no está integrada por «delincuentes», sino por patriotas que aman a España y defienden la vida, la familia y la libertad. Y sí, lo prometido es deuda, por eso Sarah Santaolalla ha sido citada en los juzgados. Aquí sus declaraciones 👇pic.twitter.com/BPUTrrOc6q https://t.co/ao2BOEuUaF — HazteOir.org (@hazteoir) December 4, 2025

🚨 URGENTE 📢 Declaraciones de @PerezRoldanJM, letrado y secretario general de @hazteoir, desde los juzgados de Salamanca, donde hoy Sarah Santaolalla ha sido citada por llamar «delincuentes» a los miembros de Hazte Oír: «Aquí, en los juzgados, no está» pic.twitter.com/Mm65feHJeO — HazteOir.org (@hazteoir) December 4, 2025

Santaolalla, Ruiz y las polémicas mediáticas

La relación entre Sarah Santaolalla y el periodista Javier Ruiz, presentador del programa Mañaneros 360 en TVE, añade complejidad al asunto. Ruiz es un veterano del periodismo televisivo con décadas dedicadas a la tertulia política; mientras tanto, Santaolalla representa un perfil más fresco y activista dentro del panorama mediático español. Su relación pública ha sido objeto de críticas por aquellos que ven en ella un ejemplo claro del intercambio entre política y medios.

El verano pasado ambos ofrecieron un taller conjunto durante una Escuela de Verano organizada por las Juventudes Socialistas en Valencia, donde enseñaron técnicas para identificar bulos y manejar crisis mediáticas. La ironía no pasó desapercibida: una pareja cuyas vidas personales están entrelazadas con sus papeles públicos enseñando a jóvenes militantes socialistas cómo desenmascarar desinformación. Críticos han señalado además que Ruiz ha sido acusado en ocasiones anteriores de minimizar escándalos gubernamentales desde su posición como periodista televisivo; mientras tanto, Santaolalla ha enfrentado cuestionamientos respecto a su doble rol como activista política y tertuliana. Esta percepción ha erosionado su credibilidad ante amplios sectores del público.

Otras joyas de Santaolalla

La controversia estalló cuando, durante una intervención en horario estelar, Santaolalla hizo unas afirmaciones que son una clara invitación a la sexualidad precoz entre menores.

El contenido exacto de su mensaje, ampliamente compartido en redes sociales, ha sido objeto de diversas interpretaciones.

Sin embargo, lo innegable es que provocó una reacción inmediata por parte de asociaciones de padres, políticos y figuras públicas que condenaron con firmeza lo que consideraban un mensaje inapropiado e irresponsable.

La denuncia formal presentada ante los tribunales busca establecer responsabilidades legales para la comunicadora, con acusaciones que podrían encuadrarse dentro de delitos penales que contemplan penas de hasta tres años de prisión.