Antonio Naranjo cierra el pico a los lacayos de Sánchez que defienden a Nicolás Maduro: «Olé los cojones de Trump»

Contundente.

El periodista Antonio Naranjo ha dejado a la altura del betún a los propagandistas de Pedro Sánchez mientras discutían sobre la situación de Venezuela en el programa En boca de todos.

El presentador de El Análisis: Diario de la Noche, en Telemadrid, ha criticado la hipocresía de los tertulianos de izquierda —Sarah Santaolalla y Paco Salazar—, que ahora se llevan las manos a la cabeza por la acción militar que terminó con la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En el programa de Cuatro, Naranjo recordó cómo los mismos que ahora citan normativas y tratados internacionales para descalificar la captura del autócrata chavista no se preocuparon cuando este robó las elecciones que ganó por mayoría absoluta Edmundo González Urrutia, ni tampoco por los ocho millones de venezolanos que han huido de la dictadura.

«Habéis hablado y os habéis dedicado durante años a legitimar a un régimen perverso».

Tras verse retratados, los activistas sanchistas saltaron como un resorte. Paco Salazar afirmó que él sí ha condenado a la dictadura.

Pero la respuesta de Naranjo lo dejó sin argumentos:

«¿Qué vais a condenar, si el Gobierno de España cedió la embajada española? No se puede estar en misa y repicando. Con los derechos humanos se está o no se está. Con la democracia se está o no se está. Y no habéis estado ni vosotros ni el Gobierno de España».

En este sentido, el periodista defendió la acción militar realizada por la Administración Trump e incidió en que, en el caso de que haya sido un incumplimiento de las normativas internacionales, estas palidecen ante las violaciones cometidas por el régimen impuesto por Hugo Chávez durante más de un cuarto de siglo.

«De todas las violaciones en 26 años, en el caso de que lo sea —que yo no lo creo—, bienvenida sea esta violación si consiste en secuestrar —por usar vuestra terminología— a este sinvergüenza y meterlo en la cárcel a disposición de la justicia. Olé los cojones de Donald Trump».

Ante esta reflexión, Santaolalla, fiel a su estilo y con argumentos de “altura”, le etiquetó de «cuñado», a lo que Naranjo replicó que ser cuñado es dar lecciones de democracia mientras se ha parapetado durante 26 años a un dictador: