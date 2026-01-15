Tremendo encontronazo entre Elisa Vigil y Sarah Santaolalla: «Para simples, tus fotos mostrando los cocos»

Tremendo.

La portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, y la activista sanchista Sarah Santaolalla han tenido un rifirrafe colosal en directo.

La popular entraba al programa En boca de todos para comentar una de las tendencias del momento en las redes sociales: el baile con la canción ¿Dónde están los comunistas?, de Kilómetro Cero, a la que ella se ha sumado.

Pese a que ya tuvieron un encontronazo previo en el mismo espacio de Cuatro, Santaolalla hizo que no conocía a Vigil.

Si bien la activista sanchista admitió que el baile era una reivindicación, pasó a lo suyo: a hacer de menos tanto a la política como al fondo del asunto —la celebración de los venezolanos por la caída de Maduro—. Tras criticar las habilidades de baile, afirmó que «de los políticos yo espero otro tipo de comportamiento menos friki» y criticó que se sumaran a las tendencias de las redes sociales.

🔴OJO

La Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid @elivigil_ se suma al viral baile del influencer venezolano, “Kilómetro Internacional” 😂😂😂😂😂👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿

Tiene más ritmo que yo

Muy muy bien, Señoría pic.twitter.com/1KRj5IX94F — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 13, 2026

Tras esta afirmación, tanto el presentador del programa, Nacho Abad, como Antonio Naranjo le preguntaron si ahora le parecía mal el baile de Pilar Alegría —que defendió en su momento—, y tampoco hizo referencia a los patéticos vídeos de Sánchez en TikTok.

Tras esto, señaló que no soportaría lecciones de nadie, y menos de los que apoyaron «bombardeos» y el «golpismo» en Venezuela.

E.V.:Es una análisis tan simplista…

SS: Como tus bailes.

EV: La verdad, me da pena. Para simples, tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí. Luego a partir de ahí, hablamos de todo lo demás.

Después de este intercambio, se desató la locura, con Santaolalla mostrándose indignadísima e insultando sin cesar a la diputada en la Asamblea de Madrid: «Choni de los cojones», «por mujeres como tú nos violan», «absurda» y «simple».