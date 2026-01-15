  • ESP
    España América
Televisión

EN BOCA DE TODOS

Tremendo encontronazo entre Elisa Vigil y Sarah Santaolalla: «Para simples, tus fotos mostrando los cocos»

La popular ha tenido un rifirrafe colosal con la activista sanchista al hablar sobre su publicación en las redes bailando un tema del influencer venezolano Kilómetro Internacional que celebra la caída de Maduro

Archivado en: Televisión

Más información

Elisa Vigil (PP) y Sarah Santaolalla.

Elisa Vigil deja rabiando a la sanchista Sarah Santaolalla: "Si te escuece, date crema Nivea"

Elisa Vigil en &#039;Tiempo de hablar&#039; con Alfonso Rojo.

Elisa Vigil deja en shock a Alfonso Rojo: "El socialismo es una garrapata, son viciosos y corruptos"

Tremendo.

La portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, y la activista sanchista Sarah Santaolalla han tenido un rifirrafe colosal en directo.

La popular entraba al programa En boca de todos para comentar una de las tendencias del momento en las redes sociales: el baile con la canción ¿Dónde están los comunistas?, de Kilómetro Cero, a la que ella se ha sumado.

Pese a que ya tuvieron un encontronazo previo en el mismo espacio de Cuatro, Santaolalla hizo que no conocía a Vigil.

Si bien la activista sanchista admitió que el baile era una reivindicación, pasó a lo suyo: a hacer de menos tanto a la política como al fondo del asunto —la celebración de los venezolanos por la caída de Maduro—. Tras criticar las habilidades de baile, afirmó que «de los políticos yo espero otro tipo de comportamiento menos friki» y criticó que se sumaran a las tendencias de las redes sociales.

Tras esta afirmación, tanto el presentador del programa, Nacho Abad, como Antonio Naranjo le preguntaron si ahora le parecía mal el baile de Pilar Alegría —que defendió en su momento—, y tampoco hizo referencia a los patéticos vídeos de Sánchez en TikTok.

Tras esto, señaló que no soportaría lecciones de nadie, y menos de los que apoyaron «bombardeos» y el «golpismo» en Venezuela.

E.V.:Es una análisis tan simplista…
SS: Como tus bailes.
EV: La verdad, me da pena. Para simples, tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí. Luego a partir de ahí, hablamos de todo lo demás.

Después de este intercambio, se desató la locura, con Santaolalla mostrándose indignadísima e insultando sin cesar a la diputada en la Asamblea de Madrid: «Choni de los cojones», «por mujeres como tú nos violan», «absurda» y «simple».

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]