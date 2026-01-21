María Jamardo desarma al podemita Pablo Fernández por su hipocresía con Adamuz: «No tenéis lo que hay que tener»

Durísima.

La periodista María Jamardo ha retratado al podemita Pablo Fernández en el programa Código 10, de Cuatro.

En el espacio dirigido por Nacho Abad discutían sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha dejado hasta el momento 43 muertos y cientos de heridos. El desgaste progresivo de las vías ha sido denunciado en reiteradas ocasiones tanto por maquinistas como por los usuarios, que se han mostrado sorprendidos por los temblores en casi todos los trayectos.

Resulta especialmente preocupante el hecho de que desde Adif se señalaran hasta en ocho ocasiones incidencias técnicas meses antes del accidente. Incluso, en el Senado se interpeló al Gobierno precisamente por este tramo.

Sin embargo, los mismos que pusieron sobre la mesa aquello de «hay que politizar el dolor de las víctimas», y a quienes no les ha temblado el pulso para etiquetar de asesinos a dirigentes políticos —siempre de un partido contrario— que se encontraban al mando en esos momentos, ahora se muestran cautos y piden no hacer lo que ellos han hecho.

Jamardo no ha tragado con ello y ha retratado la hipocresía manifiesta de Fernández, señalando que la preocupación que expresa por las víctimas es falsa y que solo responde a un interés político, sin que ello le vaya a llevar a tomar ninguna acción real contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.