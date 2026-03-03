Andrea Levy estalla contra un lacayo de Sánchez por comparar a Sarah Santaolalla con las mujeres en Irán

No son más tontos porque no tienen más cuerpo.

El nivel de los tertulianos afines al sanchismo es cada vez menor. Y Paco Salazar lo ha vuelto a demostrar en el programa En boca de todos.

En el plató de Cuatro discutían sobre el conflicto en Oriente Próximo y el activista sanchista, cada vez que se veía retratado, se hundía más.

Así, recurrió al comodín favorito de la izquierda en política internacional: Gaza. Y soltó, creyendo que estaba en un bar: «¿Y los judíos que han matado a 20.000 niños?».

Al pronunciar semejante barbaridad, Andrea Levy saltó y retrató su hipocresía:

«Los niños que usa Hamás en el frente, esos te importan menos. Los que usan de avanzadilla para que sean bombardeados en la primera línea, esos no son responsables».

Salazar sabía que se había metido en un lío e intentó arreglarlo con una pregunta tonta: «¿Es ese el lado en el que queremos estar?».

Pero Levy cayó en la trampa y siguió repartiendo estopa:

«Lo que no voy a hacer es instalarme en esta nostalgia de la izquierda por recuperar sus alianzas con la minoría chií; porque esto viene después de la división alemana, en la que los comunistas del bando del este decidieron que necesitaban armas y se fueron a buscar a los de la OLP para que les formaran y les dieran armas en su lucha, a cambio de su apoyo a los Jomeini, a los ayatolás. No saben dónde está la democracia, que está en el único país con una democracia liberal en la región, que es Israel, que sí defiende nuestros valores. Si a ti te gusta que a las mujeres les peguen en la calle porque no llevan correctamente el velo, desde luego tu democracia y la mía son diferentes. Yo tengo claro a qué países quiero defender y en qué países quiero defender a la población que se manifiesta y a la que acribillan a punta de pistola».

Tras este baño, el tertuliano sanchista se superó todavía más al afirmar que, para ver mujeres agredidas en la calle, no había que ir muy lejos, e hizo referencia a la agresión fantasma que denunció Sarah Santaolalla y que los vídeos publicados por ella misma desmienten.