En toda la boca.

Y duro.

Nilufar Saberi, activista iraní en el exilio, no se contuvo y lanzó un duro reproche en directo a Irene Intxaurrondo, periodista asociada al círculo de Pedro Sánchez.

Durante un debate televisivo, la tensión se hizo palpable cuando afirmó: «Durante medio siglo nos ha estado masacrando la teocracia islamista». Saberi no dudó en señalar a aquellos que «se han puesto de lado» durante tanto tiempo y «ahora se acuerdan del derecho internacional».

El intercambio sorprendió a Intxaurrondo, conocida por sus opiniones progresistas. Saberi, quien ha denunciado incansablemente las atrocidades del régimen en Irán, dejó claro su descontento con esa doble moral. «Vosotros os callabais cuando nos reprimían», le espetó, haciendo hincapié en las ejecuciones, lapidaciones y protestas ahogadas en sangre.

El contexto del enfrentamiento

Este cruce de palabras tuvo lugar en un programa que abordaba la situación en Oriente Medio. Intxaurrondo respaldaba las posiciones del Gobierno español, que ha moderado sus críticas hacia Irán en pro de alcanzar acuerdos nucleares. En contraposición, Saberi representa a miles de iraníes que huyen de la opresión.

Aspectos destacados del reproche de Saberi : Silencio cómplice de Occidente durante cinco décadas. Masacres sistemáticas perpetradas por la teocracia: miles de vidas perdidas en protestas. Hipocresía al invocar ahora el derecho internacional solo por conveniencia.

:

Saberi ha emergido como una figura clave entre los activistas. En recientes clasificaciones elaboradas por BBC y CNN sobre disidentes iraníes, ocupa un lugar destacado entre los diez primeros gracias a su valentía en el exilio.

Rankings de represión en Irán

La teocracia iraní presenta cifras alarmantes según informes verificados:

Año Ejecuciones reportadas Protestas reprimidas Fuente 2022 582 Masacre de Mahsa Amini Amnistía Internacional 2023 853 Cientos de muertos ONU 2024 975 Oposición silenciada Human Rights Watch 2025 Proyectadas >1.000 Régimen en alerta WSJ

Estos datos elevan a Irán a los primeros puestos en rankings globales sobre violaciones a los derechos humanos. Según Freedom House, es uno de los peores represores de mujeres.

Saberi concluyó señalando que muchos en Europa han preferido mirar hacia otro lado por intereses relacionados con el petróleo o acuerdos estratégicos. La respuesta de Intxaurrondo fue titubeante, pero el impacto del intercambio ya estaba hecho. Este choque destaca la falta de coherencia que existe en los debates sobre política exterior.

El vídeo del enfrentamiento ha alcanzado millones de vistas en redes sociales, amplificando así la voz de Saberi y su lucha por la libertad en Irán.