¡Antonio Miguel Carmona desvela que el PSOE sabía sobre los corruptos de Sánchez desde el 2000!

El exdirigente del PSOE ha soltado una auténtica bomba en su participación en el programa de Susanna Griso

El exdirigente del PSOE Antonio Miguel Carmona ha participado en Espejo Público para comentar diferentes asuntos de actualidad.

Tras abordar temas como el impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en el comercio internacional, la presentadora Susanna Griso puso sobre la mesa las nuevas informaciones destapadas por OKDIARIO sobre las juergas de la trama de corrupción conocida como el caso Koldo.

En este caso, la que involucraría al diputado del PSOE Felipe Sicilia durante la pandemia. El asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, detalló que en la fiesta hubo cocaína «a granel» y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ordenó hacer desaparecer el atestado de la fiesta ilegal».

Carmona manifestó «preocupación» sobre este y otros escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del líder socialista. En este sentido, insistió en que hay que tirar de la manta para que se sepa todo, porque sería bueno para el país. «Cuanto más transparente, mejor».

Tras esto, soltó un bombazo tremendo:

«Me vas a preguntar quién y no voy a decírtelo. No se lo voy a decir a nadie. Pero yo en el año 2000 sabía que algunos de estos —no digo el que salió, sino otros— eran unos corruptos y lo dije en Ferraz. En el año 2000 eran gente que no era del nivel del PSOE. Uno se entera de muchas cosas cuando es dirigente del PSOE».

Sin embargo, pese a que lo denunció internamente, desveló que «hubo una pelea interna muy fuerte» y que, durante el conflicto interno, «se oscureció todo».

Finalmente, lanzó una reflexión sobre lo que tendría que suceder cuando trascienden casos de putrefacción política:

«No solamente hay que meter en la cárcel a los corruptos, sino que tienen que dimitir aquellos que han elegido a los corruptos. Hay una responsabilidad política. In vigilando».

