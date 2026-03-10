Sarah Santaolalla, histérica y llorando, se larga del programa de Nacho Abad: «¡Imbéciles!»

El espectáculo del día y si nos apuran, de las últimas semanas, es lo que anda haciendo Sarah Santaolalla por los platós.

Ya saben que tuvo un día un encontronazo en plena calle con el reportero Vito Quiles, y que aquello derivó en una movida descomunal. Desde entonces, con un vídeo mediante en el que se ve que no pasa absolutamente nada, Santaolalla va por los platós contando lo que le ha ocurrido, con su brazo en cabestrillo.

De ahí todo han sido reacciones y una escalada del conflicto.

Este 10 de marzo de 2026 una más, y la más gorda. Coincidían en el plató de Nacho Abad, ‘En boca de todos’ (Cuatro), la polémica activista de izquierdas con su brazo en cabestrillo, y otros tertulianos que acostumbran a no pasarle ni una chorrada, como Antonio Naranjo. Y de ahí se lio la mundial.

La tipa, llorando, fuera de sí, soltaba frases a diestro y siniestro: «¡Estoy deseando quitarme el cabestrillo para no aguantar imbéciles!»

Y en varias ocasiones se preguntaba o preguntaba con la mirada a otro sitio de plató: «¿Qué hago? ¿Me voy?»

Y al final, se largó. Pasó por delante de la cámara ante la mirada atónita del resto.

Ya tiene relato para otras dos semanas. Empezará por Televisión Española, en el programa de su pareja Javier Ruiz.

Ya saben que el médico forense desmontó la acusación de la agresión, como publicó Libertad Digital, y de ahí , claro, Naranjo y Abad lanzaban sus preguntas. Pero algo no anda bien en Santaolalla. Quizás es el odio.

Santaolalla: «¡Esto es poner al mismo nivel a agresor y víctima! ¡No seas sucio! Otros problemas que has tenido tú con la Justicia y yo jamás los he tocado». Naranjo: «Te voy a explicar por qué digo esto». Santaolalla: «¡Es alucinante! ¡Y que me deje de enfocar la puñetera cámara!»

Se va y sigue gritando sin micrófono: «¡A tomar por culo!»