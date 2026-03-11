La ganadera ‘azota-podemitas’ se levanta del plató y sorprende a todos con un regalo a Pablo Fernández

Un auténtico descubrimiento.

Marta García es una ganadera cántabra que se ha viralizado en redes por lanzar un duro discurso contra las feministas radicales.

«Estoy decepcionada con el discurso feminista actual, con esta degradación del discurso feminista».

La ganadera ha retado a políticos de Podemos como Ione Belarra, Irene Montero o Pablo Fernández a «ordeñar» a sus vacas.

Este 10 de marzo de 2026, participó en ‘Código 10’ (Cuatro), compartiendo mesa de debate con el secretario de Organización del partido, donde mantuvo un acalorado debate con el de Podemos.

«Seré tradicional, tacharme de lo que queráis. No es la realidad que yo he vivido en Cantabria, he nacido en un matriarcado«, refiriéndose a las proclamas del pasado 8-M en España.

«El modelo familiar en el que yo crezco y heredo es una madre, una abuela, un tío, un abuelo, dos hijas. Nos crían las madres y las abuelas eran ellas las que estaban pendiente de nosotras».

Sobre su crítica al partido morado explicó los motivos: «No entiendo el ‘ellos, ellas, elles’. No entiendo las pinturas de guerras de estas niñas. Cuando dijo Belarra que no es que fuéramos sin sujetador y Echenique la apoyó que estábamos enmarcadas y teníamos que llevar sujetador. He llevado lo que me ha dado la gana».

«Tú tienes que respetar que las mujeres vistan como quieran, salgan como quieran y hagan lo que les dé la gana, que es lo que dice el feminismo», espetó el de Podemos.

Después de mantener un largo debate, la ganadera sorprendió a todos con un regalo que tenía para todos los presentes en la mesa: una pulsera con la bandera de España.

«Quiero que lleves la bandera de tu país y que lleves al campo en tu corazón«, le ofreció una a Fernández mientras le ayudaba a atársela en su muñeca con el lema «Sin vacas no hay paraíso». «Me la puedes poner», que aclaraba que no tenía «ningún problema» en llevarla.