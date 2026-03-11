  • ESP
Iker Jiménez desmonta el bulo del PSOE y la vandalización del busto de Clara Campoamor que resultó ser “caca de pájaro”

Los mismos que dan lecciones de periodismo se comen un fake

No pueden ser más ridículos.

El PSOE difundió en sus redes sociales una patraña sobre la vandalización del busto de Clara Campoamor en la plaza de Guardia de Corps de Madrid. Un fake que replicó la socialista Reyes Maroto en su cuenta de X:

“No es solo un ataque al patrimonio: es un ataque a la memoria de quien luchó por los derechos de las mujeres y por nuestra democracia. Que ocurra a las puertas del #8M es un recordatorio de que nada de lo conseguido está garantizado. El feminismo ha abierto caminos de libertad que debemos proteger cada día. Por eso mañana es más importante que nunca llenar las calles de Madrid y de toda España de morado. Frente al odio y la intolerancia, más igualdad, más memoria y más feminismo”.

Rápidamente, algunos usuarios apuntaron que, la estatua es de bronce y ese color marrón-rojizo, así como el verde, son consecuencia de reacciones químicas con los gases y contaminantes del ambiente.

Iker Jiménez y Carmen Porter, resaltaron en ‘Horizonte’ (Cuatro) cómo, los mismos que dan clases de bulos, se habían comido un enorme fake.

El programa contó con Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales, que expuso que lo encontrado en el monumento no fue una vandalización.

«Eso tiene pinta, a bote pronto, de ser una deposición de algún ave«, señaló en ‘Horizonte’.

El especialista consideró que, si hubiera «un lanzamiento de pintura», «la morfología de la mancha debería ser una proyección frontal y radial del golpe de esa pintura, no chorreando por la cabeza».

«Resulta que esas manchas son muy típicas, porque esto es un busto en bronce. El bronce es una aleacion de cobre en un 80% y de estaño», puntualizó el ingeniero.

