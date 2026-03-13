Miquel Giménez estalla contra Marlaska y el Gobierno Sánchez por abandonar a los guardias civiles asesinados en Barbate

Miquel Giménez ha estallado de indignación en el plató de Horizonte tras conocer, por parte de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, que la Abogacía del Estado no se ha personado contra los narcos culpables.

El periodista y escritor ha mostrado toda su rabia al escuchar el relato de Paqui, madre de uno de los guardias civiles asesinados en el municipio de la provincia de Cádiz. Señala que, si un gobierno no persigue a los criminales, es su colaborador.

«En primer lugar, hay que decir que el Gobierno que ampara al criminal y al delincuente y no al ciudadano honrado, si no es criminal y delincuente, se le parece mucho. Y en este país, por desgracia, al servidor público se le paga una miseria. Se les desprovee de medios para su seguridad y, encima, cuando vemos este caso, se me estaba partiendo el corazón».

Ha criticado cómo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nunca asume la responsabilidad por su mala gestión y ni siquiera se disculpa cuando suceden las desgracias.

«Siempre las desgracias le pillan comiendo hamburguesas en las hamburgueserías. No sirve para ningún cargo. Ni para presidente de comunidad de vecinos. Es mi opinión y, cuando quieras, intercambiamos papeles».

Finalmente, no pudo más y, en su alegato, incluso golpeó la mesa por la rabia que sentía al reflexionar sobre la situación que atraviesan los agentes de la Guardia Civil.

«Lo que quiero decir es que no puede ser que un guardia civil que se juega la vida para proteger a la gente, para evitar que violen a tu hija, para evitar que le pasen droga a la salida del colegio, para evitar que un terrorista ponga una bomba; que un servidor público que cobra una, perdón, mierda por jugarse la vida y que durante muchos años en las Vascongadas eran dianas ambulantes porque, al ver el uniforme, eran objeto de que les pegaran cuatro tiros; no puede ser que la Abogacía del Estado no ejerza el derecho a representar a esta gente. Sois unos canallas».

El sentimiento fue compartido en la mesa, con Iker Jiménez y Carmen Porter sumándose al alegato del escritor y con el periodista Jorge Calabrés señalando que Grande-Marlaska, que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, tenía que haber dimitido «el mismo día» que se produjo el ataque de los narcos a los agentes de la Benemérita.