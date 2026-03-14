Adiós a una leyenda del teatro y la televisión

La cultura española despide a una de sus figuras más queridas. La actriz Gemma Cuervo falleció este sábado 14 de marzo a los 91 años en el Hospital de La Paz, en Madrid, donde había ingresado días antes. La intérprete, rodeada en todo momento por sus hijos, deja tras de sí una extensa trayectoria artística y el cariño de varias generaciones de espectadores.

La capilla ardiente se instalará este domingo a las diez de la mañana en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, donde familiares, compañeros y admiradores podrán darle el último adiós antes de su entierro en la capital.

Cuervo fue una figura esencial del teatro español durante décadas, aunque el gran público terminó descubriéndola masivamente gracias a la televisión. Series como “Médico de familia”, “Periodistas”, “Aquí no hay quien viva” o “La que se avecina” consolidaron su popularidad y la convirtieron en un rostro familiar en millones de hogares. Su personaje de Vicenta en la comedia vecinal marcó especialmente a los espectadores y la situó entre las actrices más queridas del panorama televisivo.

Nacida en Barcelona en 1936, comenzó a interesarse por la interpretación desde joven en el Teatro Español Universitario. Su carrera tomó impulso en los años sesenta cuando, junto al actor Fernando Guillén, fundó una compañía teatral con la que recorrió escenarios de toda España. Ambos protagonizaron uno de los matrimonios más emblemáticos del mundo cultural de la época y también compartieron proyectos que apostaban por un teatro comprometido en tiempos difíciles.

Sobre las tablas interpretó a grandes autores del repertorio universal como Shakespeare, Molière, García Lorca o Buero Vallejo. A lo largo de más de seis décadas de carrera participó en más de sesenta montajes teatrales, destacando especialmente “El malentendido”, de Albert Camus, estrenada en 1969.

Su vida personal también estuvo profundamente ligada al teatro. Se casó con Fernando Guillén en 1960, tras un intenso romance que comenzó cuando ambos coincidieron en una compañía dirigida por José Tamayo. De aquella relación nacieron tres hijos: Natalia, Fernando y Cayetana. Los dos últimos siguieron la vocación artística de sus padres y desarrollaron también carreras en la interpretación.

A pesar de su posterior separación, el vínculo emocional entre ambos actores nunca desapareció. Quienes los conocieron de cerca recuerdan que el afecto entre ellos perduró durante toda su vida.

En los últimos años, la actriz encontró una nueva forma de conectar con el público a través de las redes sociales. Muy unida a sus nietos, participaba con ellos en divertidos vídeos en TikTok y confesaba sentirse fascinada por las nuevas tecnologías. Esa cercanía con sus seguidores prolongó el vínculo con el público que la acompañó durante toda su carrera.

Con su muerte desaparece también la última integrante del recordado trío de actrices que formó junto a Mariví Bilbao y Emma Penella en “Aquí no hay quien viva”, una serie que marcó época en la televisión española.

Gemma Cuervo se marcha dejando una huella profunda en el teatro y en la televisión, pero también el recuerdo de una actriz cercana, apasionada por su oficio y agradecida con el público que la acompañó durante toda su vida.