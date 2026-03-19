La contundente reflexión de Soto Ivars acerca del sobre de Víctor de Aldama, que pone en jaque al PSOE

Contundente.

El escritor Juan Soto Ivars suele hacer reflexiones agudas sobre la política en España y, en su participación de este miércoles 18 de marzo en Horizonte, lo ha vuelto a hacer.

En esta ocasión, en el programa de Iker Jiménez abordaban el tema del sobre que Víctor de Aldama entregó finalmente ayer al juez y que podría contener pruebas de una presunta financiación irregular del PSOE, lo que podría acabar con el Gobierno de Sánchez si se confirma su contenido.

Soto Ivars ha desmontado la tesis impulsada por Moncloa y sus terminales mediáticas, que afirman que el empresario es un «don nadie», un «agente de la TÍA», que se inventa todo y que no presenta pruebas.

«Aldama, cuando aparece, no es una persona que despierte especial confianza porque además aparece encausado. Es el núcleo corruptor, le llamaban —nexo corruptor—. Es un tipo que se ha dedicado a hacer negocios y va soltando órdagos, va insinuando cosas, pero luego ocurría también que, te lo creyeras o no, el trabajo de la UCO y de los jueces iba confirmando que no estaba mintiendo».

En cuanto a la gravedad del contenido del sobre entregado por Aldama, el autor de Esto no existe ha lanzado una advertencia contundente sobre el impacto que podría tener en el país si los documentos se confirman: