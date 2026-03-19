RTVE purga a la periodista Isabel Durán, por revelar la vulnerabilidad del DNI digital a la hora de votar

Isabel Durán ha sido apartada de RTVE tras la publicación en El Debate de un reportaje que pone en entredicho la seguridad del voto digital.

Su investigación revela lo sencillo que resulta falsificar identidades utilizando aplicaciones como miDGT y miDNI, que se emplean para identificarse ante las urnas sin ninguna verificación técnica efectiva.

La periodista advirtió sobre una falla alarmante: el Gobierno de Pedro Sánchez impone el uso de estas aplicaciones, pero en las mesas electorales solo se observa la pantalla del dispositivo móvil.

No existen escáneres que revisen el código QR dinámico que supuestamente valida la identidad en tiempo real. Esta situación fue autorizada por la Junta Electoral Central a solicitud del Ejecutivo, dejando abierta la posibilidad de suplantaciones sencillas.

RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas. No es un bulo.

Es una información verificada y publicada en @eldebate_com Abro hilo👇https://t.co/Uh8HGIF6gy — Isabel Durán (@IsabelDuran_) March 19, 2026

La prueba que lo cambia todo

En un trabajo audaz, Isabel Durán y El Debate lograron clonar las aplicaciones en apenas 48 horas. Utilizaron inteligencia artificial para crear nombres, DNIs y fotos falsos, todos indistinguibles a simple vista. A continuación, se detallan los pasos cruciales que evidencian esta brecha:

Recrearon la interfaz visual de miDGT y miDNI , incluyendo nombre, DNI, foto y un código QR estático.

y , incluyendo nombre, DNI, foto y un código QR estático. Asignaron identidades ficticias a imágenes reales de DNI o carné de conducir.

Presentaron el móvil en una mesa electoral: presidentes, vocales, apoderados e interventores no detectaron el engaño sin herramientas técnicas adecuadas.

En un contexto real, solo es necesario cruzar datos del censo con las listas de votantes durante la jornada electoral. Los partidos conocen quién ha ejercido su derecho al voto. Si alguien tiene acceso a datos reales de personas que no han votado, podría presentarse en varias mesas, especialmente hacia el final del día. Esto no es algo improvisado; requiere una planificación cuidadosa, pero el sistema lo permite.

Consulta la investigación completa de Isabel Durán en El Debate que desató esta controversia.

Presión en redes y desconvocatoria

Después de publicar su reportaje el 13 de marzo de 2026, las redes sociales estallaron. Usuarios comenzaron a compartir capturas y a exigir explicaciones. Apenas unas horas después, RTVE decidió desconvocar a Isabel Durán de sus programas. La televisión pública cedió ante la polémica: su investigación sobre miDGT, vinculada a Sánchez y Marlaska, toca temas sensibles.

Tanto miDGT como miDNI prometen una seguridad digital, pero dependen únicamente de una «mirada rápida».

como prometen una seguridad digital, pero dependen únicamente de una «mirada rápida». Sin una verificación del código QR en las urnas, cualquier clonación visual puede engañar.

Resulta imposible probar un fraude posterior: no deja rastro técnico alguno.

Esto no implica que haya ocurrido algo irregular, sino que el sistema lo hace posible. La identificación del votante, un pilar fundamental para la democracia, se reduce a un simple vistazo a una pantalla sin controles adecuados. Mientras tanto, RTVE aparta a la periodista que destapó esta situación, mientras crece la presión social.

El debate sobre el voto digital cobra fuerza: ¿se prioriza la comodidad sobre la seguridad electoral?