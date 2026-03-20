Nacho Abad estalla contra el faltón Óscar Puente por su ineficiencia con los trenes: «Rebota que tu culo explota»

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, ha reflexionado sobre el pésimo estado del tren y, en especial, sobre la desconexión de Málaga con la capital debido a la mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Desde el 18 de enero está cortado el tráfico ferroviario. Es que veo a Óscar Puente y me pongo malo… Está cortado el tráfico ferroviario a Málaga. Más de dos meses y ya han anunciado que van a ver si en abril podemos llegar y, si no, pues ya para mayo. ¿Cuándo va a abrirse el tráfico ferroviario? Ni idea».

Abad detalla que se va a cumplir un trimestre con la ciudad desconectada de la capital, lo que ha generado pérdidas millonarias en turismo y en todas las derivadas de la industria, como el empleo, el consumo en los negocios o las cotizaciones a la Seguridad Social.

Un detalle que indigna al presentador es la poca voluntad que hay por parte de Puente para solucionar el problema:

«Uno se callaría si viese a 200 camiones allí y 40 palas, como cuando jugábamos en la arena con los niños y cada uno llenaba su camión de arena y quitábamos los problemas en un segundo. Bueno, pues ¿hay 40 excavadoras y 200 camiones en Álora? No. Ahí es donde se ha hundido un talud y no hay 200 camiones, no hay 40 excavadoras. Los medios andaluces han hecho fotos y se veía un camión, una máquina… ¿Así es como se arreglan las cosas? ¿Al estilo España en verano, tumbado en la cuneta esperando a que deje de dar el sol para seguir trabajando?».

Desvela que en el lugar no se habían implementado turnos de 24 horas, pero que, cuando el Ministerio ha recibido críticas por el ritmo de las obras, fue cuando los implementaron.

«Yo me malicio que, si esto pasa en China, en tres días lo habrían arreglado. Pero no, claro, estamos en España con este señor al frente del ministerio. Y claro, ¿qué hacen los andaluces? Pues lo mismo que habría hecho este hombre cuando era alcalde de Valladolid si le pasara: ¡quejarse!».

Abad destaca cómo el ministro, en lugar de comprender y atender las críticas, se dedica a atacar y descalificar a quien osa recordarle que hace un pésimo trabajo. Vamos, que ha vuelto a su estilo de siempre, que solo apartó en los primeros compases de la tragedia de Adamuz.

«El sabio reconoce su error y aprende; el necio se justifica. ¿Y qué ha hecho él? Pues no solo justificarse, sino empezar a hacer bromas con los andaluces, con las enfermas de cáncer de Andalucía. Se ríe de los periodistas e incluso hace metáforas cuando habla de la gente que se queja; hace referencias a su infancia».

Tras esto, Abad no ha podido más y ha pasado a atacar a Óscar Puente en los términos que este utiliza habitualmente: