De coña.

La seguridad de la fabuladora Sarah Santaolalla da un vuelco.

La Policía Nacional ha procedido a retirar el servicio de escolta dinámica del que disfrutaba la tertuliana -‘mitad tetas, mitad tonta‘- que se inventó haber sido agredida por Vito Quiles.

Esta decisión técnica responde a una nueva valoración de los riesgos que pesan sobre su persona, los cuales han sido rebajados por Marlaska de una intensidad «media» a «baja».

La mentirosa Santaolalla ya no contará con escolta dinámica las 24 horas del día.

La Policía ha disminuido su nivel de riesgo de medio a bajo, según han confirmado fuentes internas.

Esta decisión se produce después de días de críticas en torno al uso de agentes de la Brigada Central de Escoltas en un caso que ha generado considerable revuelo en redes sociales y televisiones.

La controversia comenzó tras un altercado con el polémico Quiles fuera de un plató de TVE.

Ella denunció haber sido perseguida y solicitó protección, pero los informes médicos indicaron que no había sufrido lesiones físicas.

Los sindicatos policiales expresaron su descontento por el despliegue excesivo de efectivos en torno a una figura mediática, mientras que víctimas de violencia de género se encontraban esperando sin la protección necesaria.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre escoltas y rumores

Este incidente se suma a una serie de controversias en el ámbito de la seguridad. Aquí algunos datos que llaman la atención:

La Brigada Central de Escoltas está destinada a proteger a altos cargos, pero rara vez se utiliza para proteger a tertulianos por disputas verbales.

está destinada a proteger a altos cargos, pero rara vez se utiliza para proteger a tertulianos por disputas verbales. Santaolalla utilizó un cabestrillo que fue retirado por su novia, Ruiz , otro tertuliano involucrado, lo que suscitó dudas sobre la veracidad del drama.

utilizó un cabestrillo que fue retirado por su novia, , otro tertuliano involucrado, lo que suscitó dudas sobre la veracidad del drama. El Ministerio cayó en un bulo inicial al elevar el riesgo sin que hubiera una agresión real, lo cual generó malestar entre los agentes en los pasillos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Ahora, con la transición a una vigilancia básica, ella deberá informar sobre su agenda. La policía solo supervisará puntos clave como su hogar o los estudios de televisión, sin coche oficial ni acompañantes visibles. Este es un paso previo a la posible retirada total del dispositivo.

Rankings de casos controvertidos con escoltas

Para poner todo esto en contexto, echemos un vistazo a algunas situaciones inusuales relacionadas con la protección policial:

Sarah Santaolalla: Escolta por un encontronazo verbal, retirada en 48 horas debido a la falta de amenazas reales. Víctimas de género: Cientos carecen de escolta pese a tener órdenes de alejamiento, generando descontento por esta «asimetría». Comisario del Senado: Su unidad ha estado vinculada a incidentes similares al caso de Santaolalla y Quiles, con 15 agentes abandonando su puesto por mobbing. Héctor de Miguel: A pesar de recibir amenazas por parte de ultras sin presentar denuncia formal, el Interior ha decidido no intervenir.

La medida tomada por Grande-Marlaska coincide con el cese del uso del cabestrillo como atrezzo. Fuentes indican que los servicios de inteligencia analizaron las amenazas y concluyeron que el riesgo era bajo. Así las cosas, no habrá más agentes élite para ella. Para más detalles, consulta este reportaje exclusivo sobre la retirada de escolta.

Los bulos provenientes del ministerio no terminan aquí. Han condecorado a mandos envueltos en escándalos, como un jefe en Alicante acusado de espiar a su expareja utilizando dispositivos policiales. También se ignoran situaciones preocupantes en el Senado, donde un comisario amedrenta a sus subordinados con frases como: «Te echo si no haces esto».

Santaolalla, ahora en modo discreto, informará sobre sus salidas y la Brigada establecerá vigilancias puntuales. Las críticas sindicales respecto al despliegue excesivo en televisión han tenido peso en esta decisión. Caso cerrado con un atisbo de sentido común recuperado; mientras tanto, otros siguen pidiendo una protección genuina.

En las pantallas televisivas, estas controversias alimentan debates encendidos. Mientras tanto, Quiles continúa activo alimentando rumores mientras ella regresa a las tertulias sin la constante sombra policial.

Datos interesantes finales: En el Senado, los agentes revisan maleteros en garajes tóxicos y sufren cefaleas diarias debido a gases tóxicos. Las prioridades parecen claras… o tal vez no tanto.

Esto deja al Interior con lecciones valiosas: no todo ruido mediático justifica el uso desmesurado de escoltas élite. La tertuliana sigue presente en pantalla, aunque ya sin ese coche azul característico.