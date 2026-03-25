Ana Rosa hunde a ‘Chiqui’ Montero y Zapatero por su ridiculez al elogiarse a sí mismos en tercera persona

El esperpento de María Jesús Montero halagándose a sí misma en tercera persona no ha dejado indiferente a nadie. Por eso, Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial a retratar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por su patética intervención, en la que daba el pistoletazo de salida, de forma no oficial, a su campaña para las elecciones andaluzas.

La presentadora de El programa de Ana Rosa se ha sumado a la «moda» e imitado a la candidata de Pedro Sánchez en Andalucía, presentándose a sí misma en tercera persona:

«Voy con la moda. Ana Rosa le da los buenos días. La presentadora de televisión de las mañanas de Telecinco vio ayer estupefacta a María Jesús Montero hablando de sí misma en tercera persona».

Ha atizado a Montero por su egolatría y narcisismo:

«La todavía ministra de Hacienda ha decidido elevar el arte de la autoconfianza a una categoría mitológica, porque cuando habla de sí misma no estamos ante una simple dirigente política, estamos ante una heroína que cruza Despeñaperros con su capa y todo para salvar a los andaluces. Montero ha aplaudido a Montero como si fuese una enviada especial de sí misma, que está investida de una autoridad que roza lo divino. Convertida en María Jesús del gran poder, ha dicho que una persona que tiene grandes responsabilidades, probablemente la mujer con más poder del conjunto de la democracia, decida venir a Andalucía dejando sus cargos es para poner en valor».

También ha criticado a Montero por menospreciar a la comunidad a la que aspira dirigir, incidiendo en que de sus palabras se desprende que «la mujer más poderosa de la democracia» se «rebaja» a ser candidata en Andalucía.

Asimismo, le ha afeado que, pese a lo que dice, ha incumplido con sus responsabilidades al no presentar —ya no digamos aprobar— los Presupuestos, una obligación constitucional que el Gobierno de Sánchez lleva incumpliendo desde el principio de esta legislatura.

Además, destaca que la propia ministra sabe que se llevará un batacazo tremendo en las elecciones, ya que no abandonará su escaño en el Congreso:

«Y como quien fue a Sevilla perdió su silla, no deja su escaño en el Congreso. Montero se presenta en tercera persona del singular como salvadora de lo público, como la negociadora de la financiación singular para Cataluña en detrimento de otras comunidades como la andaluza».

Ana Rosa también retrató al gurú de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, quien también se refirió a sí mismo en tercera persona en una entrevista con Carlos Alsina, en la que terminó de dilapidar el poco honor que le quedaba, al reivindicar su amistad con la dictadora encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge: