Entrambasaguas desarma a María José Pintor por las ‘saunas’ del suegro de Sánchez: «¡Está acreditado!»

Sin argumentos.

Así ha quedado una de las múltiples portavoces no oficiales de Pedro Sánchez en las tertulias.

María José Pintor es una de las «jugadoras» del equipo de opinión sincronizada. Especializada en defender al presidente del Gobierno con argumentos de peso como «bulo», «facha», «fake news» o «fachosfera» ante las informaciones que afloran a diario y que reflejan la corrupción que carcome al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

Sin embargo, cuando tiene enfrente a periodistas que hacen su trabajo, el castillo de naipes se le derrumba. Y eso es lo que ha pasado en el programa En boca de todos.

En el espacio de Cuatro iban a hablar sobre la información del periodista Alejandro Entrambasaguas que salpica al número tres de Chiqui Montero por unos supuestos fajos de dinero que encontraron los agentes de la UCO.

Sin embargo, en el plató surgió el tema de los saunas poco antes de que el autor de la exclusiva tuviera su turno de palabra, así que Nacho Abad le preguntó sobre el asunto. La respuesta no gustó a la activista sanchista, que intentó interrumpir, lo que provocó la intervención del presentador:

Entrambasaguas: «Tenían prostíbulos; lo que pasa es que estaban camuflados como saunas, y esto no es algo que, digamos, los periodistas…»

Pintor: «Que no se ha podido demostrar».

Abad: «¡Calla, calla!».

Entrambasaguas: «No, perdona, por favor, yo te he escuchado atentamente. Esto está perfectamente acreditado en informes de la policía y en sentencias judiciales».

Pero no se quedó ahí y el periodista terminó de demoler a la defensora de Pedro Sánchez: